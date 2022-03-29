Мединский заявил о получении предложений от Украины

Украинская делегация получит ответ на предложенный договор о гарантиях безопасности, нейтралитете и безъядерном статусе после рассмотрения российской делегацией и доклада президенту РФ. Об этом по итогам первого раунда встречи в Стамбуле заявил глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский.

Прошедшую встречу с представителями Украины он назвал конструктивной, а предложения собеседников — четко сформулированными.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированной их позиции по включению в договор. Эти предложения рассмотрят в ближайшее время, доложат президенту и будет дан наш ответ», — заявил Мединский.

Он отметил, что Украина откажется от военной попытки вернуть в свое подчинение Крым и Донбасс. Кроме того, гарантии безопасности не станут распространяться на эти регионы.

Он добавил, что вопрос встречи руководителей двух государств возможен после того, как договор подготовят к подписанию. Для этого документ сначала проработают переговорщики, а после визируют министры иностранных дел.

«После этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Но это непростой вопрос, так как встреча возможна многосторонняя с участием государств — гарантов мира и безопасности на Украине», — отметил Мединский.

Глава российской делегации добавил, что в условиях быстрой работы по договору и оперативного нахождения компромисса возможность достижения мира станет гораздо ближе.

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что странами-гарантами нового договора станут участники Совета безопасности ООН, а также Турция, Германия, Канада, Польша и Израиль. Он отметил, что ряд стран уже дали свое предварительное согласие.