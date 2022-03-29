Российские вооруженные силы выполнили главные задачи первого этапа специальной операции на Украине. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написало РИА «Новости».

По его словам, теперь военные сосредоточатся на достижении главной цели — освобождении Донбасса от националистов.

«Боевой потенциал украинской армии существенно снижен, это позволяет направить основные усилия на освобождение Донбасса», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что спецоперация продлится ровно до момента достижения поставленных задач.

Также Шойгу сообщил об адекватной реакции России на поставки странами НАТО на Украину боевых самолетов и средств ПВО.

Всего в Донецкой Народной Республике с начала спецоперации погибли 67 мирных жителей.