Путешествовать легко. Как Подмосковье стало точкой притяжения туристов

Подмосковье — очень большой и богатый на достопримечательности регион. Спланировать путешествие туда раньше было непросто, и на это в обращении к жителям еще в 2013 году обратил внимание губернатор Андрей Воробьев. С тех пор ситуация изменилась, и на отдых в регион поехали туристы из России и зарубежья. В преддверии нового обращения губернатора «360» рассказывает, как туризм в Подмосковье сделали интересным и удобным.

Россия всегда славилась обилием территорий, а, соответственно, и представленных на них памятников культуры. Подмосковье — одна из богатейших в этом смысле областей. В преддверии нового обращения Андрея Воробьева «360» вспоминает, что уже сделано для развития туризма в Московской области.

В 2019-м году Подмосковье вошло в тройку лучших регионов в России для туризма. При составлении рейтинга учитывались уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, важность туристической отрасли для экономики региона, полученный от туризма доход и популярность у туристов, в том числе и иностранных.

Открытое Подмосковье

Подмосковье должно стать самой продвинутой площадкой для туризма, говорил губернатор Андрей Воробьев в своем обращении к жителям в 2013 году. Он отмечал, что в регионе есть множество музеев, лыжных трасс, различных усадеб и исторических мест, но туристы про них не знают.

В конце 2018 года в регионе стартовал проект «Зима в Подмосковье». Желающим выбраться на выходные или новогодние праздники предложили готовые маршруты по интересным местам Московской области.

Любителям старины, например, предложили отправиться в Зарайск. В городе сохранился древний Кремль и водонапорная башня. Это самый древний город региона.

В Зарайске можно посмотреть на стены древнего кремля.

Тем, кому близко искусство, двери распахнули музеи «Новый Иерусалим» и историко-художественный музей Серпухова. Там можно увидеть редкие работы Шишкина, Сурикова, Поленова и других мастеров. «Зима в Подмосковье» — это веселая масленица, катания на санях, катки — развлечения на любой вкус.

Широкую масленицу лучше отмечать в большой компании.

Проект стал настолько успешным, что через несколько месяцев запустили новый под названием «Лето в Подмосковье». Здесь так же предлагали уже готовые маршруты. Катание на воздушных шарах и путешествие по пещерам, купеческие усадьбы и зоофермы — каждый мог найти себе занятие по душе.

В старинных купеческих усадьбах можно устроить фотосессию в историческом стиле.

В этом году обновленный проект «Зима в Подмосковье» запустился заново.

Путеводитель под рукой

В обращении 2013 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что при большом количестве туристических маршрутов и мероприятий в Подмосковье очень не хватает способа быстро и удобно узнавать о таких местах и событиях.

«Нам нужен специальный портал в интернете. С картами, тропами, полезными сведениями. Нужно сделать этот сайт живым, привлечь к его наполнению самих жителей области», — призвал он.

Теперь на сайте «Путеводитель по Подмосковью» любой желающий может найти подходящий для себя маршрут — в зависимости от бюджета, свободного времени и досуговых предпочтений.

Более того, в путеводителе можно найти интерактивные карты, которые расскажут, когда и где можно посмотреть на соревнования по мотокроссу, покататься на лыжах и канатной дороге, в какой музей сходить, где вкусно поесть и комфортно переночевать и многое другое.

Инвестиции в будущее

Важным направлением развития туризма в Подмосковье стало привлечение инвестиций. Власти предлагают бизнесу поучаствовать в развитии региона и вместе сделать его привлекательнее для туристов. Так, в декабре прошлого года в Красногорске прошла конференция о вопросах развития туризма, где местные власти обсуждали с бизнесменами сотрудничество и варианты развития городов.

Для удобства туристов нашли землю и предлагаем инвесторам начать строительство четырех современных гостиничных комплексов — в Звенигороде, Сергиевом Посаде, Коломне и Зарайске Андрей Воробьев Губернатор Московской области.

Российскому туристическому бизнесу готовы помочь освоиться в Подмосковье — разработаны специальные имущественные и финансовые меры поддержки инвесторов.

Реализация предложений губернатора уже началась. В Зарайске, например, уже выкупили четыре здания под гостиницы, благодаря которым туристы смогут с комфортом провести несколько дней в Подмосковье.

В регионе также активно восстанавливают православные святыни — в 2019-м уже отремонтировали четыре храма. Власти активно работают над тем, чтобы большей популярностью начали пользоваться не только такие традиционно туристические места как Троице-Сергиева лавра, но и другие достопримечательности, например, уникальный источник Гремячий ключ в Сергиево-Посадском районе.

О том, как в Московской области будет развиваться туризм, губернатор Андрей Воробьев расскажет в обращении к жителям 29 января.