Губернатор Подмосковья назовет главные задачи региона в 2020 году 29 января

29 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с традиционным обращением к жителям. Во время выступления глава региона расскажет о задачах на этот год и подведет итоги 2019-го.

На прошлой неделе, 15 января прошло ежегодное послание президента России Владимира Путина. Тогда глава государства рассказал о приоритетных направлениях развития страны.

«Оно было очень насыщено заботой, вниманием к человеку, жителям. И, безусловно, должно быть руководством к действию. Мы всегда стараемся быть внимательными, чуткой властью. Поэтому и работа ЦУРа, и работа с обращениями граждан, личные встречи, прямые эфиры, прямой диалог имеют для нас стратегически важное значение», — отметил Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства Подмосковья.

Президент поставил задачи по нескольким социальным направлениям. Среди них повышение рождаемости и защита молодых семей.

«Для нас, для Московской области, существует серьезный вызов. Контингент растет, и темпы строительства детских садов, а тем более яслей для нас — приоритетная задача. Все это возможно выполнить только когда есть мощная и стабильная экономика, поэтому мы и дальше должны ей уделять принципиально важное значение, как и созданию рабочих мест, особенно в удаленных территориях нашей области», — добавил Андрей Воробьев.

Разумеется, новые задачи отразятся на развитии Московской области. 29 января в 12:00 губернатор выступит с ежегодным обращением к жителям и расскажет о главных стремлениях наступившего года.

«29 января в логике послания президента я отчитаюсь перед нашими депутатами и жителями Московской области, сделаю анализ о том, чего мы смогли добиться в 2019 году, чего не смогли. И самое главное, я расскажу о наших планах и реализации приоритетных планах на 2020 год», — заключил губернатор.