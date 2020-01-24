Иностранные туристы чаще всего выбирают Подмосковье для отдыха в России
Рейтинг из 20 регионов РФ составили на основе исследования картографического сервиса Maps.Me, который принадлежит Mail.Ru Group. Специалисты подсчитали, сколько раз туристы загрузили российские карты с 1 сентября по 30 ноября 2019 года, уточнило РИА «Новости». Выяснилось, что прошлой осенью самым популярным направлением стала Московская область. В исследовании ее объединили с Москвой. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, а на третьем — Калининградская область.
В топ-5 регионов включили Республику Бурятию и Иркутскую область. Они поменялись местами по сравнению с летними результатами.
В осенний период иностранцы, чаще чем летом, интересовались Приморским краем, который поднялся с 12-й на шестую строчку рейтинга. В первой десятке — Адыгея, Тыва, Красноярский и Краснодарский края.
Сервис Maps.me начал работать в 2010 году. Сейчас его установили уже 120 миллионов раз. В России находятся около 13% от пользователей приложения.
В конце декабря эксперты представили Национальный туристический рейтинг — 2019. Подмосковье в нем вошло в тройку лучших регионов по привлекательности для туристов.
Для путешествий в одиночку, полагают эксперты, лучше всего подходит Хорватия. Страна известна как родина лучших пляжей, очаровательных старых городов, невероятных природных парков и виноделен.