Иностранные туристы чаще всего выбирают Подмосковье для отдыха в России

Московская область, столица и Санкт-Петербург стали любимыми направлениями иностранных туристов. В эти регионы России они приезжают чаще всего.

Рейтинг из 20 регионов РФ составили на основе исследования картографического сервиса Maps.Me, который принадлежит Mail.Ru Group. Специалисты подсчитали, сколько раз туристы загрузили российские карты с 1 сентября по 30 ноября 2019 года, уточнило РИА «Новости». Выяснилось, что прошлой осенью самым популярным направлением стала Московская область. В исследовании ее объединили с Москвой. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, а на третьем — Калининградская область.

В топ-5 регионов включили Республику Бурятию и Иркутскую область. Они поменялись местами по сравнению с летними результатами.

В осенний период иностранцы, чаще чем летом, интересовались Приморским краем, который поднялся с 12-й на шестую строчку рейтинга. В первой десятке — Адыгея, Тыва, Красноярский и Краснодарский края.

Сервис Maps.me начал работать в 2010 году. Сейчас его установили уже 120 миллионов раз. В России находятся около 13% от пользователей приложения.

В конце декабря эксперты представили Национальный туристический рейтинг — 2019. Подмосковье в нем вошло в тройку лучших регионов по привлекательности для туристов.

Для путешествий в одиночку, полагают эксперты, лучше всего подходит Хорватия. Страна известна как родина лучших пляжей, очаровательных старых городов, невероятных природных парков и виноделен.