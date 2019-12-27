Забота о святынях. Четыре храма восстановили в Подмосковье в 2019 году

Московская епархия подвела итоги года. Главный вопрос — восстановление порушенных святынь Подмосковья. Вопрос актуален не только для верующих, но и для тех, кто хочет воссоздать исторический облик городов и оказать содействие в развитии православного туризма в регионе.

За год в регионе отреставрировали и освятили четыре храма в селах Мытники, Марьино, Захарово и Растовцы. Реставраторы усилили фундаменты и стены, восстановили крыши, своды и иконостасы. В среднем ремонт одного храма обходится в 50 миллионов рублей.

Большим событием для епархии стало открытие летом Никитского женского монастыря. В непростом деле епархии оказывает помощь региональное правительство. По словам вице-губернатора Московской области Александра Чупракова, сейчас идут совместные работы по 20 храмам — от их проектирования до восстановления.

«Я с оптимизмом смотрю на дальнейшее наше сотрудничество, никто нам не мешает», — отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в реестре более 250 поврежденных или вовсе уничтоженных зданий. Работы не на один десяток лет.

«Конечно, у людей сердце кровью обливается, когда они видят эти храмы разрушенные. Их же любили наши прадеды, прабабушки», — подчеркнула участница собрания Светлана Козлова.

Восстановление святынь ведется в основном на пожертвования. Всю информацию о реставрации и тех, кто перевел деньги, публикуют на сайте благотворительного фонда епархии. Сделать пожертвование может каждый, причем деньги можно отправить на ремонт конкретного храма.

Источник фото: телеканал «360»

Заботиться о святынях продолжают и после реставрации, устраивая регулярные субботники. Такой подход, уверены в епархии, поможет и в деле развития православного туризма.