Чудеса природы — роскошь для жителей шумного мегаполиса. Но источник Гремячий ключ — место, которое обязательно стоит посетить в зимние выходные. Здесь величественные ели и сосны окружают целебный водопад и склоняются над бревенчатыми постройками. Далеко ехать не придется, дорога от Москвы займет пару часов.

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Источник в Сергиево-Посадском районе небольшой, но считается уникальным для области. Зимой здесь тишина, и только снег хрустит под ногами. Природы много, а цивилизации мало. Нет машин, и крайне мало людей. Здесь текут целебные воды, которые привлекают паломников удивительными купелями. Вода в купелях всегда одной температуры — шесть градусов.

Водопад по молитве

Водопад — уникальный памятник природы севера Подмосковья. По преданию, он возник благодаря молитве Сергия Радонежского. Источник действительно громкий, не даром его прозвали «гремячим».

Поездка в Гремячий ключ — повод оказаться среди густого леса и посмотреть на живописные поля, но источник — это не только красивые пейзажи. Едут за разным: с семьей или близкими провести время вместе, вдали от бытовых хлопот, или в одиночку, чтобы погулять по деревянной лестнице и побыть наедине с собственными мыслями, вдыхая хвойный запах.

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Приезжают и за духовным просветлением. В 1992 году монахи Троице-Сергеевой Лавры оборудовали здесь место паломничества, где можно поклониться Сергию Радонежскому, напиться родниковой воды, набрать ее с собой и окунуться в купель. Нет тяги к купелям? Есть особенный природный душ с такими же свойствами.

В народе струи воды из водопада получили названия Вера, Надежда и Любовь. Считается, что правая струя помогает от сердца, средняя – от головы, а левая – при женских болезнях.

Напоминание у водопада гласит: «Кто пришел сюда за исцелением не забывайте, что исцеляет не вода, а Благодать, вода – лишь проводник ее, как и вся окружающая источник природа».

Как добраться

Доехать до источника несложно – сначала электричкой до станции «Сергиев Посад» Ярославского направления, потом на автобусе до деревни Шильцы, а после немного пройти пешком. Местные всегда готовы подсказать более быстрый или живописный путь до источника - красивой природы в этом районе много.

Автомобилисты тоже не устанут в дороге – по Ярославскому шоссе надо доехать до Московского большого кольца, потом съехать к деревне Ботово - там дорога лучше, а затем первый поворот направо – к населенному пункту Взгляднево. Оставляем машину и идем за духовной энергией.

Напитать не только душу, но и тело

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Проголодавшихся туристов радушно встретит местная трапезная. Здесь за небольшие деньги можно подкрепиться домашней стряпней, заботливо приготовленной местными хозяюшками. Найти блюдо по вкусу сможет каждый: котлеты, колбаски, рыба, блинчики с разными начинками, квашеная капуста и пирожки.

Здесь же можно купить мед, собранных на подмосковных пасеках, а также домашнее варенье. Для отдыха по всей территории расставлены беседки.

Лекарство от всех болезней

Увезти с собой на память или подарить друзьям можно освященные крестики и кольца. Также в сувенирных лавках продаются деревянные статуэтки руки местных мастеров, магниты, календари и канцелярские товары. Главное — помнить, что продавцы принимают оплату только наличными.

Но главным подарком для паломников в Гремячем ключе будет святая вода. Ее здесь можно набрать из каждого источника — конечно, бесплатно. Обычно гости привозят с собой три бутылки и набирают воду отдельно из трех струй водопада — Веры, Надежды и Любови, но тару можно купить и на месте. Паломники рассказывают, что здешняя вода обладает поистине уникальными свойствами: зимой она придает энергию, улучшает иммунитет и даже ослабляет симптомы хронических болезней.