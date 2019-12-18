В Красногорске состоялась конференция по вопросам развития туризма в Подмосковье. В ней приняли участие не только представители правительства и муниципалитетов, но и бизнес-сообщество. Спикеры выделили основные направления развития с целью повышения инвестиционной привлекательности региона.

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Есть ли у туриста возможность остановиться в Подмосковье? Не только увидеть, например, Троице-Сергиеву лавру или Коломенский кремль, но и остаться на ночь, вкусно поесть, воспользоваться общественным транспортом. Все эти критерии в совокупности составляют впечатление от поездки. То самое, за которым человек отправляется в путешествие и за которое он готов платить.

«Только вместе объединившись и поняв, какая наша главная цель, мы можем достичь результата. А результат, к которому мы все стремимся, — это привлечение туристического потока в область», — сказала Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области.

Эти пока еще пустые кресла как ниши для малого и среднего бизнеса. Презентация и микрофон как возможность открытого диалога с властью. Занимают ниши, правда, пока не бизнесмены, а чиновники, чтобы этот самый бизнес в туризм привлечь и создать максимально комфортные условия для его развития. Туризм деловой, спортивный, религиозный. Мест, которые можно посетить в регионе, десятки. Пока инфраструктура хромает. Турист выбирает другие направления, потому что нет условий. Бизнес не инвестирует в условия, потому что мало туристов. Получается замкнутый круг.

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Работу по развитию туризма поделили на несколько направлений: благоустройство, транспортная доступность, мероприятия и составление экскурсионных маршрутов. Появление брендов «Зима» и «Лето в Подмосковье» уже повысило инвестиционную привлекательность. Плюс целый список мер поддержки бизнеса из 12 пунктов. В том числе компенсация на покупку оборудования.

«Это конкурс всегда. Но процедура очень понятная. Не более 10 миллионов рублей предоставляется на компенсацию затрат и не более 30% от произведенных затрат», — сказала Наталья Егорова, министр инвестиций и инноваций Московской области.

Также Егорова добавила, что министерство оказывает имущественные и финансовые меры поддержки инвесторам, старается быстро решать вопросы, связанные с документацией.

«С января в ЦУР откроется новый бокс — „Турбизнес“. Можно будет прийти или обратиться по телефону, и вам, например, подберут участок для строительства объектов, производства», — сказала министр инвестиций и инноваций МО Наталья Егорова.

Каким именно образом будет развиваться бизнес — важно бизнесу. Турист видит только результат. Чтобы на выходные вместо Парижа, можно было поехать любоваться красотами Зарайска. Список достопримечательностей, гостиниц, ресторанов, чтобы получить то самое незабываемое впечатление, можно найти на сайте.