Подмосковье вошло в тройку лучших регионов России для туризма

Московская область стала третьей в Национальном туристическом рейтинге — 2019. Исследование рассказало о наиболее привлекательных регионах России для туристов.

Рейтинг составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Московская область в 2019 году занималась развитием проектов «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Кроме того, вместе с Тульской областью руководство Подмосковья разработало новый туристический маршрут — «Живописный тур». В него входят посещение Серпухова, Тулы и музея-усадьбы «Поленово». По данным руководителя комитета по туризму Московской области Натальи Галкиной, туриндустрия за 2018 год внесла в ВРП (валовый региональный продукт) региона 212 миллиардов рублей.

Первое место рейтинга заняла Москва. В 2019 году ее посетили 20,9 миллиона туристов. По итогам работы она стала столицей культурно-познавательного, событийного, делового туризма. Санкт-Петербург занял второе место, в том числе, и благодаря проведению там Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), а также введению электронных виз для жителей 53 стран.

В десятку вошли Краснодарский край, Крым, Алтайский и Приморский края, республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская область. В топ-20 оказались Иркутская, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская области, а также Самарская, Тверская и Тюменская области.

При составлении рейтинга эксперты учитывали несколько критериев. Так, им было необходимо узнать уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, важность туристической отрасли для экономики региона, полученный от туризма доход. Также регионы оценивали по популярности у туристов. В частности, востребованности у иностранцев. Немаловажным фактором являлась и криминогенная обстановка.

Ранее стало известно, о каких странах пользователи Google чаще всего искали информацию в 2019 году. Лидерами стали Япония и Мальдивы.