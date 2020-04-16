Хватит провоцировать других! Как нарушители режима самоизоляции вредят всем нам

Индекс самоизоляции из-за коронавируса начал падать. Три недели люди сидели дома, а затем понемногу начали выходить на прогулки. Они говорят, что «просчитывают риски» и «осознают ответственность». А на деле становятся потенциальной угрозой, подвергая риску себя и окружающих. И самое плохое: провоцируют других на такие же нарушения.

Вечерами после работы листаю ленты соцсетей. В такое время хочется абстрагироваться от реальности, вернуться в старый уютный мир до коронавируса. Где были котики, младенцы, достопримечательности, а не гречка, туалетная бумага или маски. Отвлечься, к сожалению, получается не всегда. И дело вовсе не в том, что пока число новых случаев заражения растет. То тут, то там мелькают в лентах фотографии прогулок по весеннему лесу или паркам. Безумно красивые изображения, так непохожие на мои и ваши осточертевшие донельзя «четыре стены».

И сразу хочется туда, где поют птицы и пахнет сосной. Своими глазам увидеть первоцветы, жуков и белок. Но я сижу дома, радуясь редким «прогулкам» к мусорному баку или в магазин. А фотографий с природы в ленте становится больше.

Если первые три недели те же москвичи честно сидели дома, то сейчас индекс самоизоляции падает пропорционально росту числа зараженных и погибших. И я сомневаюсь, что такие несознательные люди живут исключительно в московском регионе или встречаются только в моих соцсетях. У нас в России ведь как считают? Если нельзя, но очень хочется, то можно.

Вспомните то количество обрадовавшихся солнышку «шашлычников», которые вопреки просьбам властей отправились на прогулки или пикники? Зато сколько недовольных было потом из-за введения режима изоляции или цифровых пропусков. Да ничего бы этого, может быть, и не было. Если бы люди действительно выходили на улицу только по работе, в магазин или выгулять собаку.

Нарушители не только подвергают опасности себя и окружающих. Своими поступками они и других провоцируют на нарушения. Ведь если одному можно выйти на пробежку, то другому-то почему нельзя? Как заявила мне одна из нарушительниц, они с супругом, отправляясь гулять с детьми, просчитали все риски. А я никак не пойму, разве можно взять на себя ответственность и стать потенциальным переносчиком вируса для своей семьи и окружающих? Да еще фактически подбить на то же самое других.

Большинство людей подчиняются действующим правилам, но некоторым кровь из носа нужно «быть не как все». А в условиях строгих карантинных мер эти люди «расцветают». В силу психологического склада они не верят ни во что, касающееся COVID-19, не осознают его опасность.

«Если они выходят на улицу и при этом с ними ничего не происходит, то этим они оказывают воздействие на тех, кто сидит дома. Такое поведение в большей или меньшей степени разрушает конформное поведение у всех остальных», — рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

Вчера мы брали интервью у переболевшего COVID-19 художника Андрея Сяйлева. Он очень точно заметил, что карантин продлится не 20 лет. И лучше всем нам выдержать пару-тройку месяцев дома, зато остаться живыми и здоровыми.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.