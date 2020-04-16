Мэра Новокузнецка обматерили на спортплощадке за слова о самоизоляции

В Новокузнецке люди несерьезно отнеслись к необходимости соблюдать самоизоляцию. Горожане по-прежнему сидят на лавочках в скверах и дворах, ходят гулять с детьми и упражняются на спортплощадках. Один из любителей активного образа жизни даже обматерил мэра Сергея Кузнецова.

Новокузнецкий градоначальник принял участие в патрулировании городских улиц и убедился в том, что режим самоизоляции многие попросту игнорируют. Мэр поделился своими впечатлениями с подписчиками в Instаgrаm.

Кузнецов попытался вразумить молодого человека на спортивной площадке, но услышал в ответ только мат.

«Для кого эта клоунада?» — поинтересовался спортсмен и ушел, по его же словам, на другую площадку для воркаута.

Источник фото: Instagram

Патруль встретил на улице женщину с ребенком, а в скверах на лавочках — беспечную молодежь, в том числе и несовершеннолетних. Вышли подышать воздухом и пожилые люди, по привычке усевшись на скамейке рядом с домом. Всем им напомнили, что сейчас нужно оставаться дома.

«С таким халатным отношением нам вирус не победить! Во всех регионах (в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией», — обратился к горожанам Кузнецов. Он заметил, что не все местные жители понимают всю серьезность ситуации.

В России, по последним данным, уже более 27 тысяч зараженных коронавирусом. Только за сутки прирост составил 3448 новых случаев. С начала эпидемии скончались 232 человека.