Московский парадокс: врача удивило поведение жителей столицы во время эпидемии

Поведение москвичей на фоне распространения коронавируса назвали парадоксальным. Если изначально горожане строго следовали рекомендациям и сидели дома, то сейчас они все чаще выходят на улицу.

Президент Российского медицинского общества, профессор и доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» заметил, что индекс самоизоляции изменяется обратно пропорционально росту числа зараженных и погибших от коронавирусной инфекции.

«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности», — пояснил Ачкасов.

Он добавил, что индекс самоизоляции в Москве сохранялся на уровне 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю показатель четко идет вниз. Его снижению на фоне увеличения случаев COVID-19, в том числе и с летальным исходом, профессор удивился.

«Вообще парадоксальная ситуация», — заявил он.

Даже если COVID-19 протекает в легкой форме, напомнил Ачкасов, вирус может спровоцировать серьезные осложнения. Например, привести к фиброзу легких.

В России, по данным на 13 апреля, зафиксировано 18 328 зараженных коронавирусом. В Москве их больше всего — 11 513. Скончались 148 пациентов, 82 из них — жители столицы.