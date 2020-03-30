Остались люди, которые отрицают опасность коронавируса. Среди них есть даже президенты

На фоне распространения коронавируса появилась масса мифов, в которые поверили граждане, отказывающиеся от самоизоляции. В частности, они утверждают, что от гриппа умирают больше людей, называют коронавирус очередной выдумкой медиков. При этом это не только простые люди, но и главы государств. Но на каждый миф находится объяснение и опровержение.

Опасное заболевание

Заявление о том, что грипп опаснее коронавирусной пневмонии, так как от него умирают больше людей, не выдерживает критики. Сходство двух возбудителей только в одном: оба могут передаваться от человека к человеку.

Но коронавирус также передается через металлические поверхности и пластик, где может оставаться на достаточно долгий срок. А значит он более заразен и количество носителей будет только расти.

К новому возбудителю у человека нет иммунитета, не существует вакцины и способов лечения. От гриппа можно заранее привиться или получить иммунитет, если организм уже подвергался атаке такого вируса ранее.

При заражении гриппом симптомы проявляются очень быстро. Коронавирус может сидеть в организме не проявляя себя, но при этом распространяясь и заражая окружающих.

От гриппа в год умирают 0,1% заболевших. Сколько жертв унесет с собой коронавирус пока неизвестно. Возбудитель появился только в декабре. Кроме того, власти разных стран по-разному ведут статистику умерших.

Однако, даже по предварительным данным, смертность в Южной Корее, где тесты прошли очень много граждан, составляет 0,6% от общего количества зараженных. Полученная цифра точно больше, чем общее число умерших от гриппа.

Мы и не такое переживали

Обычно сторонники теорий заговора хвастаются тем, что не боятся пандемии коронавируса. Они объясняют это тем, что каждый год сообщают о новых случаях смертельных эпидемий, которые могут выкосить все человечество.

В пример обычно приводят птичий грипп и геморрагическую лихорадку Эбола. Оба заболевания вызываются вирусами.

Однако в случае птичьего гриппа возбудитель стал настолько летальным, что зараженные просто не успели передать его остальным. Во время эпидемии в середине нулевых годов из 361 заболевшего умерли 227 человек.

Путь передачи геморрагической лихорадки Эбола исключительно через прямой контакт с жидкостями зараженного организма либо же через предмет, загрязненный этими самыми выделениями. Летальность от этого заболевания доходила до 90%.

Однако заразиться воздушно-капельным путем, как коронавирусом, лихорадкой Эбола нельзя. Эпидемия этого заболевания прошла в 2014–2015 год в Западной Африке. Коронавирус, между тем, поразил уже весь мир, а от лихорадки придумали вакцину.

Естественное происхождение

Новый коронавирус появился путем мутации, а не был выведен искусственным путем. Об этом заявила группа ученых, которые внимательно изучили геном возбудителя, представленный китайскими специалистами.

Для создания искусственного вируса требуется генная структура природного вируса. Но если он был создан искусственно, то откуда ему взяться?

Кроме того, пока ученые не могут просто перемешивать между собой частицы ДНК, они могут только вклинивать в общую цепочку новый ген.

Новый коронавирус похож на те, которые ранее находили у летучих мышей. В организмах этих животных водятся множество различных вирусов и бактерий.

Однако наш возбудитель прежде чем начать поражать человека, сначала мутировал в организме рукокрылых, а потом перекинулся на еще одно млекопитающее. Ученые не исключили, что это был панголин. Только отрастив специальные шипы в его организме коронавирус отправился на поиски нового «хозяина».

Коронавирусные диссиденты

Когда мифы о коронавирусах распространяются в социальных сетях это не так страшно. Хуже, когда такие мысли озвучивают главы государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не вводит никаких мер против распространения коронавируса. Он называет пандемию «массовым психозом» и рекомендует лечиться водкой, игрой в хоккей, поездками на тракторе и так далее.

Недалеко от лидера Белоруссии ушел в своих взглядах и президент Бразилии Жаир Болсонару. В начале распространения коронавируса он отзывался о нем, как о «мелком гриппе».

Однако теперь он не исключает большого количества жертв среди населения, но вводить какие-либо меры не планирует. «Мне очень жаль, кто-то умрет, но такова жизнь. Вы не можете остановить автомобилестроительный завод из-за аварий на дорогах».

Еще один латиноамериканский политик президент Мексики Лопес Обрадор не слушает рекомендации врачей о том, что нужно дистанцироваться от других людей. При этом он продолжает встречаться с простыми гражданами, пожимая всем руки. «Несчастья, пандемии — ничто подобное нам не навредит», — заявляет он.

Все это напоминает действия президента США Дональда Трампа, который тоже до последнего не верил в опасность пандемии и привел страну к первому месту по количеству зараженных.