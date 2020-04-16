Доездился, догулялся, недокарантинился. Истории россиян с подтвержденным анализом на COVID-19

В России сейчас 24 490 граждан заражены коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки выявили больше трех тысяч инфицированных. Болезнь не всегда проходит в тяжелой форме, но пренебрегать мерами предосторожности все-равно нельзя. Заболевший является переносчиком инфекции и представляет опасность для окружающих. Самоизоляция на сегодняшний день остается самым эффективным способом обезопасить себя от заражения, ведь лекарства от COVID-19 пока нет. «360» собрал истории людей, которых коронавирус не обошел стороной.

Не знают, что делать

Коммунарка — современная и комфортная больница с хорошим питанием для пациентов, рассказала переболевшая COVID-19 Людмила Николаева (имя и фамилия изменены по просьбе собеседницы — прим. ред.). Она стала одной из первых, кто попал туда на лечение. Однако не все оказалось так гладко. Поначалу, врачи не знали, что делать с пациенткой, особенно, после того, как у нее спала температура от укола анальгина.

«Мне больше не предоставляли в течение первых дней, пока температура не спала практически совсем, никаких лекарств, ничего. Только приходили каждый день и расспрашивали меня новые врачи. И все. Я понимаю, что нужно информацию узнавать, но не предпринимать ничего… Когда пациент говорит, что у него болит горло нужно давать какие-то лекарства. Я поступила в больницу со своим „Люголем“, им я и лечилась», — рассказала Людмила.

Для постановки диагноза положительных анализов должно было быть два. Но у Людмилы таким оказался только один. Это, по мнению собеседницы «360» говорит о том, что врачи не до конца понимают, с чем они имеют дело. С выпиской тоже были проблемы. Сначала ее решили отпустить, после двух отрицательных результатов, затем их число подняли до трех. А в итоге взяли все пять. Сейчас Людмила дома на самоизоляции, как и остальные россияне. Ее не отправили на карантин, так как в больнице она пролежала дольше, чем положено.

Не в тюрьме же сидим

Художник Андрей Сяйлев заболел, когда в России количество инфицированных едва достигло сотни. Вечером 16 марта у него поднялась температура до 37,5 градуса, а симптомы напоминали перенесенную несколько лет назад пневмонию. К утру температура выросла до 38, в скорой посоветовали съездить в поликлинику на флюорографию.

«Я доехал до Первой Градской, сделал флюорографию. Посидел немного в очереди, температура поднялась до 39,2. Врач тут же вызвала скорую, та приехала и сделала жаропонижающий укол, врач сказал, что неплохо было бы меня госпитализировать. Так как есть подозрение на начинающуюся пневмонию», — добавил художник.

В скорой отказались забирать Сяйлева из-за того, что температура держалась не пять дней, а один. Но взяли мазок на коронавирус, хотя убеждали мужчину, что COVID-19 у него нет, ведь он никуда не ездил и не общался с больными. Врачи прописали ему антибиотик. На пятый день, когда художник чувствовал себя практически хорошо, ему позвонили и сообщили о положительном результате.

«Меня забрали в Коммунарку, это была суббота, 21 марта. А с понедельника, таких легкобольных как я уже не забирали, оставляли на карантине дома. Две недели я провел там. Меня не лечили, я допил свои антибиотики, а меня просто наблюдали», — пояснил он.

В больнице у Сяйлева взяли еще шесть тестов. Один оказался положительным, следующий отрицательным, один потеряли, и три последних оказались отрицательными и его выписали. Андрей рекомендовал всем, даже вроде как здоровым людям оставаться дома. Ведь хуже всего то, что инкубационный период может затянуться на две недели, но все это время человек уже будет заражать окружающих. Поэтому не стоит подвергать себя или других опасности.

«Это ты можешь легко болеть, а бабушка, которая встретит тебя в магазине завтра просто не сможет встать. Все познается в сравнении. Некоторые по 20 лет в тюрьмах сидят. Ребят, посидите два месяца дома и живы-здоровы останетесь. Вы же не сидите там 10 лет, заказывайте доставку», — заключил он.

Анализ отрицательный

Еще один бывший пациент Коммунарки рассказал «360», что пролежал в больнице шесть дней, по последним анализам COVID-19 у него не подтвердился.

Мужчина прилетел в Москву в марте. Сразу по прилету он ушел на карантин и просидел дома 12 дней. После этого ему сообщили, что один из анализов был положительным. При этом мужчина отметил, что сам не видел этого анализа. Его госпитализировали. Мужчина пролежал в коммунарке шесть дней. За это время он сдал дополнительные анализы, которые показали отрицательный результат. После этого он был выписан.

По словам мужчины, в его истории болезни написано, что «были осложнения и все». Он предполагает, что может и переболел до этого COVID-19, но не знает этого.

Говоря о своем лечении в Коммунарке он отметил, что все шесть дней пролежал в отдельной палате, его не выпускали и все шесть дней он провел там.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, карантин с него сняли, но он как и все сидит дома на самоизоляции.

Карантин соблюдал, но штраф все равно чуть не получил

Тренер Денис Ф. знает точно — у него COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, и сейчас он на домашнем карантине. Мужчина рассказал «360», что заразился предположительно на квартирнике 24 марта. В компании было пять человек, у троих из них был выявлен коронавирус. Как именно инфекция попала в компанию никто не знает — никто из участников квартирника не был в последнее время за границей и не контактировал с недавно вернувшимися в страну людьми.

После того, как у него поднялась температура и у одного из друзей выявили коронавирус, Денис вызвал скорую и сдал анализ на COVID-19. Это было 30 марта. Ему объяснили, что в течение 3-5 дней (максимум семь) если не звонят, значит анализ скорее отрицательный. На седьмой день карантина Денис сам начал звонить, чтобы узнать по поводу результатов и больничного. Нигде никакой информации не давали.

На следующий день он позвонил в «скорую», когда ему перезвонили, то сказали, что его анализ положительный. В тот же вечер приехала «скорая».

«Просто меня посмотрели, послушали, я сказал свои симптомы, что у меня заложенность носа, небольшая температура была, нет озноба, то есть более менее себя хорошо чувствую. Подписал согласие […] и все, они уехали», — рассказал Денис. На следующий день к нему пришла врач из поликлиники, а после начались звонки из различных ведомств «и была еще телемедицина».

«Мне звонили через, по-моему, Face Time, мы общались с врачом через телемедицину, он спрашивал как я себя чувствую», — объяснил Денис.

Мужчина добавил, что повторные мазки на анализ у него должны брать послезавтра. Но «скорая» пришла сегодня. Врач сказал, что Денис нарушал карантин, и его забирают на обсервацию.

Сам Денис заявляет — карантин не нарушал. Он даже мусор не выносит из квартиры, а выставляет его на свой балкон. По вызову врача приехал участковый, по камерам подъезда все проверили. Нарушений не обнаружили — все время Денис был дома. После долгих выяснений ситуации с врачом, медик показал Денису, что в том согласии, которое он подписал ранее, есть специальный пункт, из которого следует, что он обязан использовать программу «Социальный мониторинг». В противном случае он будет госпитализирован.

Денис рассказал, что искал это приложение, но его нигде нет, тогда он обзвонил разные ведомства и в итоге ему дали телефон «Социального мониторинга» и рассказали, что «есть люди, которые привозят телефон» — аппарат, в котором установлена эта программа. Телефон ему должны привести в ближайшее время.

«Возможно, я так подумал, что я отказался и они („скорая“ — прим. ред.) сегодня приехали, им такой сигнал поступил», — предположил Денис.

Сейчас Денис на карантине в квартире один. Все люди, которые с ним контактировали также сидят на карантине, в том числе и родители. Из-за этой неясности его могли забрать на обсервацию, он заплатил бы штраф за нарушение карантина и выздоравливал бы не в квартире, где самоизолировался, а в медучреждении.

Ездил по МЦД и автобусам

Еще одну историю рассказал пациент с легкой формой коронавируса в сервисе «Яндекс.Q». По его словам, он проживает в Москве, а заболел пока ездил по МЦД и автобусам.

Первыми симптомами болезни у него было сильное недомогание: температура 37-38 градусов, болело горло и трахея. От того, что болела трахея отдавало в легкие, рассказал заболевший. «Это было неприятно очень и это сподвигло сходить к врачу, дальше ухудшение пошли: дикий кашель приступами либо с утра, либо ночью. Сейчас лечу как обычную ангину», — рассказал пациент.

Лечения нет вообще, в поликлинике «никто не знает, что делать», пожаловался пациент. Как утверждают врачи «мы не знаем, чем вас лечить», рассказал заболевший.

По его словам, еще при подозрении на бронхит ему выписали иммуностимулятор, они ему помогают, но этого не хватает все равно.

Карантин, по его словам, проходит ужасно. Сегодня 13 день карантина — врачей не видел дней пять, рассказал заболевший.

Никто из поликлиники не приезжал чтобы взять третий тест на окончание этого карантина.

Он даже звонил на горячую линию, объяснял, что у него положительный тест на COVID-19, но его направляли обратно в поликлинику, а в поликлинике отвечали «а это вы снова» и бросали трубку.

Сейчас, по словам заболевшего, он даже не понимает каким образом ему закрыть справку.

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Если вы до сих пор считаете, что история с коронавирусом не так опасна, то просто посмотрите на цифры: по последним данным в России сейчас 24 490 случаев инфицирования. Только за последние сутки заболело 3388 человек. Погибло уже 198 человек. Лекарств против нового типа коронавируса пока нет. По мнению некоторых вирусологов, вакцина от 2019-nCoV может появиться минимум через полтора года.

Чем быстрее распространяется инфекция, тем больше работы становится у фельдшеров. Они работают изо всех сил, потому что число зараженных растет в «геометрической прогрессии». Чтобы помочь им и себе, как раз и нужен режим самоизоляции. «360» пообщался с некоторыми врачами станций и узнал, как они работают в период пандемии.