Минобороны России опровергло обвинения киевского режима в якобы применении насилия к мирным жителям в населенном пункте Буча Киевской области. Российские войска в момент нахождения в городе раздавали гуманитарную помощь, как и в других населенных пунктах области. Сдавшиеся бойцы ВСУ рассказали следователям о подготовке диверсии в населенном пункте Городище в ЛНР. Украинская сторона цинично сорвала гуманитарные коридоры, Организованные Россией для вывоза мирного населения и иностранцев из Мариуполя.

Опровержение заявлений Киева

Минобороны РФ опровергло заявления киевского режима о том, что российские военные, находясь в населенном пункте Буча Киевской области, якобы применяли насилие по отношению к мирным жителям. Фото и видео, которые опубликовал киевский режим, являются очередной провокацией.

В Буче российские военные раздавали людям гуманитарную помощь, как и в других населенных пунктах Киевской области. Более того, во время присутствия российских войск жители передвигались по городу, у них работала сотовая связь, не блокировались выезды, поэтому любой желающий мог уехать.

Российские подразделения покинули Бучу 30 марта. Это подтверждается видеообращением мэра города Анатолия Федорука, он разместил его на следующий день. Градоначальник при этом не упоминал о расстрелянных людях со связанными руками.

В ведомстве также указали на несоответствие в опубликованных фотографиях: тела людей, которые якобы провели на улице четыре дня, не окоченели, на коже нет трупных пятен, а в ранах — несвернувшейся крови.

Это очередная постановка киевского режима, подчеркнули в Минобороны, как это было с роддомом Мариуполя.

Подготовка диверсии в ЛНР

Сдавшиеся украинские военные рассказали о планах взорвать мост в населенном пункте Городище Луганской Народной Республики. Местные жители и военные пользовались этой переправой для перегона техники.

Для организации подрыва моста украинские военные спрятали 10 кумулятивных зарядов в одном из дотов. Пленные показали место, где намеревались разместить заряды, а также рассказали про все планы диверсии.

Срыв гуманитарных коридоров

В Минобороны РФ сообщили о циничном срыве украинской стороной гуманитарных коридоров, организованных Россией для вывоза из Мариуполя населения и иностранцев.

Один из участков маршрута неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и нацбатов.

Заложники украинских националистов

Украинские националисты удерживают в заложниках 6546 иностранцев, заявили в Минобороны РФ. Это жители 19 стран. Также в портах Украины остаются заблокированными 67 иностранных судов.

Безопасно выйти в открытое море этим судам не позволяют созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность.

Уничтожение военных объектов Украины

Российские Вооруженные силы уничтожили 51 военный объект Украины ударом оперативно-тактической авиации ВКС. Среди них четыре командных пункта националистов, две артиллерийские батареи, две установки РСЗО, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ. Кроме того, уничтожены два беспилотника в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка, а также нефтеперерабатывающий завод в Одесской области.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса и Украины

МЧС России доставило на Украину и в Донбасс 665 тонн гуманитарной помощи. В гуманитарном грузе были продукты питания, предметы первой необходимости и строительные материалы.

Гуманитарную помощь доставили 10 автомобильных колонн Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России, состоящих из 70 автомобилей.