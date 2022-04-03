Сдавшиеся бойцы ВСУ рассказали о подготовке диверсии в ЛНР

Следователи допросили попавших в плен украинских военных, планировавших взорвать мост в населенном пункте Городище Луганской Народной Республики. Переправой пользовались местные жители и военные для перегона техники. Видео на месте снял корреспондент РИА «Новости».

Диверсантами оказались водитель украинской армии и руководитель местного блокпоста, боец Национальной гвардии Украины. Они сами сложили оружие еще в феврале. После того как узнали о наступлении, прятались в лесу, а потом решили сдаться.

Для организации подрыва моста военные спрятали 10 кумулятивных зарядов в одном из дотов. Планировалось, что работающие на блокпосту военные взорвут мост и уйдут в тыл. Пленные показали место, где планировали разместить заряды, и рассказали про все планы диверсии.

Накануне уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова рассказала, что боевики национальных батальонов отбирали гуманитарные грузы, предназначенные для местных жителей. По ее словам, она несколько раз сталкивалась с такими фактами.