Минобороны опровергло сообщения Украины о массовых убийствах жителей Бучи

Российские войска в момент нахождения в городе Буче не применяли насилия к местным жителям, а раздавали гуманитарную помощь, как и в других населенных пунктах Киевской области. Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы о якобы массовых убийствах являются очередной провокацией. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что во время присутствия российских войск жители передвигались по городу, работала сотовая связь, выезды не блокировались, поэтому желающие могли уехать.

«При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта, на следующий день после окончания переговоров в Стамбуле. Это подтверждается видеообращением мэра города Анатолия Федорука, которое он опубликовал на следующий день. При этом градоначальник не упоминал о расстрелянных людях со связанными руками.

«Неудивительно, что все так называемые „свидетельства преступлений“ в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на опубликованных фотографиях все тела людей, которые якобы провели на улице четыре дня, не окоченели. Также на коже нет трупных пятен, а в ранах — несвернувшейся крови. В Минобороны подчеркнули, что это очередная постановка киевского режима, как это было с роддомом Мариуполя.