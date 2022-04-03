Украинские националисты удерживают в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев

Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 6 546 иностранцев. Речь идет о жителях 19 стран. Кроме того, в портах Украины заблокированы 67 иностранных судов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве „живого щита“ 6 546 иностранных граждан из 19 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», — сказал Мизинцев.

Он также подчеркнул, что за сутки российские военные эвакуировали из страны 27 893 человека, из них 5 535 детей. При этом с начала спецоперации число эвакуированных достигло 585 458 человек, из них 117 405 детей.

По последней информации, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось спасти 123 686 человек.