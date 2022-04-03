МЧС России доставило еще 665 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс

МЧС РФ доставило на Украину и в Донбасс еще 665 тонн гуманитарной помощи. Сотрудники МЧС доставили продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом сообщили пресс-службе министерства.

Как отметили в МЧС, доставили 665 тонн гуманитарной помощи 10 автомобильных колонн Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России, состоящих из 70 автомобилей.

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы, добавили в пресс-службе министерства.

Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину почти 7,5 тонны гуманитарных грузов. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, в составе которой продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

Специалисты Международного противоминного центра ВС России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР. В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов, пояснили в оборонном ведомстве РФ.