Украинская сторона цинично сорвала гуманитарные коридоры, которые Россия организовывала для вывоза из Мариуполя населения и иностранцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что речь шла о пути в Бердянск, откуда люди могли отправиться в Крым или Запорожье.

«Хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — заявил генерал-полковник.

В результате гуманитарная колонна с представителями Международного Комитета Красного Креста двое суток не могла выехать, ожидая, когда закончится стрельба.

Мизинцев подчеркнул, что ответственность за это лежит на киевском режиме, который не смог обеспечить режим тишины и сорвал гуманитарные инициативы Франции, Германии и Турции, поддержанные Россией.

Представитель Минобороны отметил, что Россия по инициативе турецкой стороны с 06:00 понедельника, 4 апреля, откроет новый гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для мирных жителей с последующим выездом по морю.

«Успех гуманитарной операции зависит от украинской стороны», — подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что пока Киев ни разу не выполнил своих обещаний, так как националистические формирования отказываются ему подчиняться.

«Рассчитываем на поддержку турецких коллег, в том, чтобы добиться от украинских властей неукоснительного выполнения обязательств по созданию гуманитарного коридора и соблюдению „режима тишины“», — подытожил генерал-полковник.