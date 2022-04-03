Авиация РФ за ночь уничтожила 51 военный объект ВСУ

За прошедшую ночь Вооруженные силы РФ уничтожили 51 военный объект Украины ударом оперативно-тактической авиации ВКС. Об этом сообщило Минобороны.

Уничтожены четыре командных пункта националистов, две артиллерийские батареи, 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ, две установки РСЗО.

Выведены из строя две пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск и четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка. Также российские военные высокоточным ударом уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Одесской области.