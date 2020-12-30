«Я нахожусь в состоянии раздрая». За что протодиакона Кураева лишили сана

Протодиакона Андрея Кураева лишили сана за «хулу на Церковь» и клевету. Священник и раньше не отказывал себе в скандальных заявлениях и критике РПЦ. «360» узнал у него, в чем суть конфликта.

Епархиальный церковный суд Москвы постановил «извергнуть из сана» протодиакона Андрея Кураева. Сам он на суд не пришел. Кураев просил перенести заседание на январь, но ему отказали, а решение вынесли заочно. Чтобы оно вступило в силу, нужно лишь подтверждение патриарха Кирилла.

Оскорбление чувств верующих

Причиной лишения сана стала одна из публикаций священника в «Живом журнале», где он оставил «оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина». Кураев охарактеризовал скончавшегося священнослужителя как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере VIP-сервиса». Сразу после этого, в апреле, Кураеву больше чем на полгода запретили проводить службы.

Отец Андрей Кураев рассказал «360», что уже через день после скандальной публикации принес извинения семье умершего Агейкина — как в своем блоге, так и в прессе. Но это не помогло, хотя, по словам Кураева, для церковного христианского суда покаяние и прощение — главное.

Патриарх Кирилл отправил Кураева в своеобразную ссылку в монастырь, где провинившийся священнослужитель должен был замаливать грехи. На это время ему было запрещено проводить службы.

«Есть древнее правило римского права — за одно преступление нельзя наказывать дважды. Можно ли считать преступлением оскорбительное слово, сказанное одним священником другому? Такого канона нет. Сам по себе запрет служения — уже наказание, а восемь месяцев — очень большой срок для священника. И потом на этом же основании следует еще большее наказание, за тот же, уже раскаянный, грех», — объяснил Кураев.

Обвинения без объяснения

В словах протодиакона нашли признаки «хулы на Церковь» и «клеветнической деятельности», в том числе и обвинения Русской православной церкви в «организации раскола» в мировом православии.

Мне отказались сообщить, в чем меня будут обвинять. Даже когда суд состоялся, ни приговор не опубликован, ни его мотивационная часть. Что самое смешное, в публикации на сайте патриархии нет ни одной ссылки на статьи нарушенных мною законов церковного права отец Андрей Кураев протодиакон.

Обвинения в клевете он отнес к своей шутке, как он сам ее называет, о том, что РПЦ стала раскольнической организацией, когда патриарх Кирилл разорвал связи с патриархом Константинопольским.

«Я нахожусь в состоянии некоторого раздрая. В моих интересах подать апелляцию [патриарху Константинопольскому], но в интересах Русской православной церкви, чтобы я этого не делал. Но мне бы хотелось, чтобы об этом думал не только я», — говорит Кураев.

По его мнению, если он потребует у патриарха Константинопольского отменить решение патриарха Московского, то признает, что один из них стоит выше другого, тем самым в некотором смысле дискредитирует РПЦ. Однако отец Андрей Кураев подчеркнул, что все еще считает патриарха Кирилла своим владыкой.

Причины «изъятия из сана»

В то, что причиной такого сурового наказания стали именно слова в отношении Александра Агейкина, Кураев не верит. По его мнению, лучше всего об этом говорит то, что патриарх назначил нового настоятеля монастыря в тот же день, когда священник скончался.

«Небывалый случай в церковной истории: человека еще не похоронили, а уже приезжает новый настоятель», — сказал Кураев.

По словам Кураева, незадолго до смерти Агейкина патриарх Кирилл провел крестный ход вокруг Москвы, а икону привез в храм к отцу Александру. После этого многочисленные паломники начали приходить в обитель, чтобы поклониться ей, а спустя две с лишним недели Агейкин скончался.

«Есть все основания полагать, что заболел Агейкин именно тогда. Может быть, патриарх понимал, что священник умер в том числе и по его вине», — предположил Кураев.

Скандальный протодиакон

Один из самых известных православных публицистов современной России, Андрей Кураев давно находился в противостоянии с патриархом Русской православной церкви. Из-за своих резких и радикальных высказываний он часто оказывался в центре скандалов. Богослов и религиовед Денис Батарчук уверен, что Кураев должен был понимать, что именно к лишению сана и идет вся его деятельность.

Своей разоблачительной деятельностью отец Андрей занимался на протяжении многих лет, он вытаскивал на общественное обозрение нижнее белье Церкви. Сведущие люди удивлялись тому, как долго медлили с какими-то санкциями Денис Батарчук богослов, религиовед.

В 2013 году, например, Кураев рассказал, что ему стало известно о гомосексуальном скандале в одной из епархий. Тогда несколько семинаристов Казанской духовной семинарии обвинили своих наставников в сексуальных домогательствах. Уже тогда Кураев не вызывал симпатий у официального руководства РПЦ, его публикации подхлестнули скандал и долго не давали ему утихнуть.

До этого Кураев выступал против концертов Мадонны в России. Чтобы сорвать шоу, он предлагал православным гражданам звонить в полицию с сообщениями о том, что в месте проведения концерта заложена бомба. Позднее он говорил, что эти призывы были шуточными, однако позиции по поводу певицы не изменил. Протодиакон требовал отменить ее выступления, так как они, по его мнению, могли нарушить запрет о пропаганде гомосексуализма.

В 2019 году Кураев высказывался по поводу предложения отказывать родителям, прибегнувшим к суррогатному материнству, в крещении таких детей, если родители не покаются. Он заявил, что это наказание не для ребенка, а для взрослых, которые предпочли такой способ пополнения семьи, например, усыновлению. Само суррогатное материнство Кураев тогда приравнял к проституции.

В 2012 году Кураев заступился за участниц группы Pussy Riot, которых обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за их «панк-молебна» в церкви. Кураев не отрицал того, что выходка девушек была неприличной и неуместной, однако был убежден, что реакция РПЦ и строгое наказание для участниц были излишними.

При всей оппозиционности Кураева позиции Церкви Батарчук уверен, что он — выдающийся богослов и проповедник, «один из очень немногих людей, кто мог адекватно от имени Церкви разговаривать с обществом, объяснять что-то, популяризировать в хорошем смысле». Батарчук убежден, что в лице отца Андрея Кураева РПЦ потеряла выдающегося миссионера и проповедника.