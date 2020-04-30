В медиапространстве снова заговорили об Андрее Кураеве, российском религиозном и общественном деятеле, писателе и богослове. На этот раз снова из-за его любви к обличениям — он резко высказался в адрес умершего настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы Александра Агейкина. О непростых отношениях Кураева с Российской православной церковью — в материале «360».

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», — написал Кураев в своем блоге на LiveJournal в день смерти Агейкина, который погиб от коронавируса.

Чтобы понять, что он имел в виду, нужно углубиться в историю блога. Оказалось, что отец Александр освятил две иконы «для масонского храма в Полтавке». Если углубиться еще дальше, то можно понять, что такая пассивно-агрессивная неприязнь тянется не один год.

Так или иначе, патриарх Кирилл издал указ, согласно которому протодиакон Андрей Кураев отстраняется от проведения церковных служб и таинств за публичное оскорбление. Запрет, к слову, носит временный характер и может быть как продлен, так и снят досрочно.

Сам Кураев спокойно к этому отнесся, по его словам, для него сейчас важнее семья.

«Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, как заказ, и это для меня гораздо более актуальнее и важнее», — отметил он во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

Протодиакон Русской Православной Церкви, писатель, богослов, философ Андрей Кураев. Источник фото: РИА «Новости»

Протодиакон Андрей Кураев — священник с активной жизненной позицией, который имеет свой взгляд на многие общественные и политические темы. Его сложные и далеко не безоблачные отношения с Русской православной церковью (РПЦ) ни для кого не являются секретом. С 2013 года перестал преподавать в Московской духовной академии, а также с 2014 года читать лекции на философском факультете МГУ.

Его высказывания в свое время вызывали широкий резонанс, выходивший далеко за рамки церковного сообщества. Он активно критиковал по разным вопросам ислам и РПЦ, а также инициировал громкий скандал своим заявлением об архиереях-гомосексуалах в церкви.

Кураев также весьма резко высказывался в адрес певицы Мадонны. В 2012 году, после ее намерения поддержать гомосексуалов на своем концерте в Санкт-Петербурге, Кураев призвал МИД не давать звезде визу, а также в шутку призывал несогласных сообщить о заложенной на стадионе бомбе. После этого Мадонна заявила, что больше никогда не приедет в Россию.

Протодиакон также негативно отнесся к крестинам суррогатной дочери Филиппа Киркорова и присоединению Крыма.

При этом всем многие отмечают его глубокий ум и активную миссионерскую деятельность.