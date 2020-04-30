Оскорбление — не первое и не последнее. Сколько скандалов собралось в копилке у протодиакона и богослова Андрея Кураева
«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», — написал Кураев в своем блоге на LiveJournal в день смерти Агейкина, который погиб от коронавируса.
Чтобы понять, что он имел в виду, нужно углубиться в историю блога. Оказалось, что отец Александр освятил две иконы «для масонского храма в Полтавке». Если углубиться еще дальше, то можно понять, что такая пассивно-агрессивная неприязнь тянется не один год.
Так или иначе, патриарх Кирилл издал указ, согласно которому протодиакон Андрей Кураев отстраняется от проведения церковных служб и таинств за публичное оскорбление. Запрет, к слову, носит временный характер и может быть как продлен, так и снят досрочно.
Сам Кураев спокойно к этому отнесся, по его словам, для него сейчас важнее семья.
«Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, как заказ, и это для меня гораздо более актуальнее и важнее», — отметил он во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва».
Протодиакон Андрей Кураев — священник с активной жизненной позицией, который имеет свой взгляд на многие общественные и политические темы. Его сложные и далеко не безоблачные отношения с Русской православной церковью (РПЦ) ни для кого не являются секретом. С 2013 года перестал преподавать в Московской духовной академии, а также с 2014 года читать лекции на философском факультете МГУ.
Его высказывания в свое время вызывали широкий резонанс, выходивший далеко за рамки церковного сообщества. Он активно критиковал по разным вопросам ислам и РПЦ, а также инициировал громкий скандал своим заявлением об архиереях-гомосексуалах в церкви.
Кураев также весьма резко высказывался в адрес певицы Мадонны. В 2012 году, после ее намерения поддержать гомосексуалов на своем концерте в Санкт-Петербурге, Кураев призвал МИД не давать звезде визу, а также в шутку призывал несогласных сообщить о заложенной на стадионе бомбе. После этого Мадонна заявила, что больше никогда не приедет в Россию.
Протодиакон также негативно отнесся к крестинам суррогатной дочери Филиппа Киркорова и присоединению Крыма.
При этом всем многие отмечают его глубокий ум и активную миссионерскую деятельность.