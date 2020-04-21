Протоиерей Александр Агейкин умер в Москве. СМИ писали, что у него коронавирус

Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин скончался в Москве. Ранее СМИ сообщили, что у него подтвердили коронавирус.

О смерти 48-летнего священнослужителя сообщили в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Причины смерти Агейкина не уточнили, однако ранее СМИ сообщали, что у него подтвердился коронавирус. «Интерфакс» со ссылкой на источник рассказал, что протоиерей ночью впал в кому. Из нее он так и не вышел — утром священнослужитель скончался. По данным источника агентства, именно коронавирус стал причиной его смерти.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии в двух монастырях и 15 столичных храмах. В их числе оказался и кафедральный Богоявленский собор в Елохове — именно в нем служил протоиерей Александр Агейкин.

По последней информации, в России новым типом коронавирусной инфекции заразились 52 763 человека. Из них 456 пациентов скончались. еще 3873 полностью поправились, их выписали домой.