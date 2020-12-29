facebook_pixel
    29 декабря 2020, 20:18

    Церковный суд лишил протодиакона Андрея Кураева сана

    Кирилл Фролов

    Известный священник Русской православной церкви протодиакон Андрей Кураев лишен церковного сана. Такое решение принял суд Московской городской епархии.
    Церковный суд лишил протодиакона Андрея Кураева сана

    Решение вступит в силу в случае утверждения его патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а до этого может быть обжаловано в установленный срок, сказано на сайте епархии.

    Весной патриарх Кирилл временно запретил Кураеву служить. Это произошло после того, как 21 апреля 2020 года отец Андрей опубликовал в своем «Живом журнале» пост о скончавшемся в тот день протоиерее Александре Агейкине. Агейкин стал первым священником РПЦ, умершим после заражения коронавирусом. За три недели до смерти он служил литургию вместе с патриархом. Кураев в посте назвал Агейкина «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере VIP-сервиса».

    В заявлениях Кураева суд установил признаки «хулы на Церковь». Также в решении говорится о «признаках клеветнической деятельности протодиакона», включая обвинения Русской православной церкви в «организации раскола» в мировом православии.