Церковный суд лишил протодиакона Андрея Кураева сана

Известный священник Русской православной церкви протодиакон Андрей Кураев лишен церковного сана. Такое решение принял суд Московской городской епархии.

Решение вступит в силу в случае утверждения его патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а до этого может быть обжаловано в установленный срок, сказано на сайте епархии.

Весной патриарх Кирилл временно запретил Кураеву служить. Это произошло после того, как 21 апреля 2020 года отец Андрей опубликовал в своем «Живом журнале» пост о скончавшемся в тот день протоиерее Александре Агейкине. Агейкин стал первым священником РПЦ, умершим после заражения коронавирусом. За три недели до смерти он служил литургию вместе с патриархом. Кураев в посте назвал Агейкина «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере VIP-сервиса».

В заявлениях Кураева суд установил признаки «хулы на Церковь». Также в решении говорится о «признаках клеветнической деятельности протодиакона», включая обвинения Русской православной церкви в «организации раскола» в мировом православии.