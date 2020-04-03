Патриарх Кирилл объехал Москву с молитвой от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объехал столицу с иконой Богоматери «Умиление». Она считается чудотворной.

Как пишут РИА «Новости», Патриарх молился об избавлении от «морового поветрия».

Икона Божией Матери «Умиление» — келейный образ преподобного Серафима Саровского. После его кончины икона была передана в Дивеевский женский монастырь. Чудотворный образ стал главной святыней обители.

Патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса. Он призвал верующих соблюдать предписания властей и молиться дома.

Ранее РПЦ призвала прихожан быть готовыми на Пасху отказаться от посещения храмов. Есть вероятность, что придется ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевизору. Однако освящение куличей состоится перед праздником.