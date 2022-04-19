«Азовсталь» — одно из крупнейших промышленных предприятий Донбасса, и его освобождение важно для дальнейшего восстановления и развития региона. Зачистка завода поможет узнать, кто из высокопоставленных военных НАТО сотрудничал с украинскими боевиками, а также получить документальное подтверждение их преступлений. Перед радикальным наступлением Россия открыла гуманитарные коридоры, чтобы сложившие оружие могли покинуть заблокированную территорию.

Информация и промышленность

«Азовсталь» играет большое стратегическое значение не только для Мариуполя, но и для всей российской спецоперации в Донбассе благодаря расположению завода, объяснил «360» политолог Юрий Светов. Территория завода занимает около 11 квадратных километров и выходит к берегу Азовского моря.

«Если эта точка будет находиться под контролем ВСУ, то многие вещи невозможно делать. К тому же это территория народных республик», — сказал он.

Не менее важно, по словам Светова, и то, кто именно находится в подвалах завода, кроме боевиков «Азова»*. По разным сведениям, там могут находиться высокопоставленные военные стран НАТО, которых важно представить мировой общественности. Согласен с этим и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«В народе ходят всевозможные конспирологические домыслы о некоей биолаборатории под „Азовсталью“. Многие говорят, что там находятся важные офицеры и генералы войск НАТО — все это прояснится с освобождением завода», — подчеркнул он.

К тому же на территории завода, уверен эксперт, могут находиться важные для российских военных документы, которые позволят доказать преступления «Азова»*.

Сейчас идет накопление документов, которые позволят сказать миру: „Куда же вы смотрели и что же вы врали без конца? Почему закрывали глаза на явные вещи?“ В этом смысл и символика освобождения „Азовстали“ Юрий Светов.

К тому же после зачистки территории завода Россия сможет перераспределить силы, которые сейчас идут на блокаду «Азовстали», уверен Светов. Андрей Кошкин добавил, что «Азовсталь» важен и как промышленное предприятие.

«Это весьма своеобразный промышленный объект — восемь этажей уходят под землю, около 24 километров тоннелей, где ходят локомотивы. Очень сложно вести боевые действия в условиях, когда эти норы минируются, прикрываются противотанковым вооружением и так далее», — подчеркнул он.

После освобождения территории от украинских боевиков силы России и ЛДНР смогут начать восстановление завода, который был одной из основных экономических структур Донбасса наряду с металлургическим заводом Ильича и «Азовмашем», подтвердил Светов.

Гуманитарные коридоры для «Азовстали»

С 14:00 19 апреля ВС РФ открыли гуманитарные коридоры для украинских военных и членов нацформирований, которые готовы добровольно сложить оружие на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Российская армия и силы ДНР установили режим полной тишины для безопасного вывода людей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Три гуманитарные колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи работают в трех направлениях — с запада на улице Шевченко, с востока на проспекте Победы и с севера на улице Таганрогской. На всех трех направлениях, по данным штаба, развернули пункты встречи и временного размещения, а также все условия для оказания медицинской помощи.

Также российская сторона призвала киевские власти «отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления».

«Особо хочу подчеркнуть, что руководство РФ всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. <…> Российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными», — заявил Мизинцев.

Мирное население на «Азовстали»

Михаил Мизинцев также подчеркнул, что сообщения украинских СМИ о якобы находящемся на «Азовстали» мирном населении не соответствуют действительности. Ранее Украина заявила, что в подвалах завода может быть порядка тысячи человек, среди которых есть женщины и дети.

Они якобы прячутся там от обстрелов и авиаударов по Мариуполю. Киевские власти просили Россию открыть гуманитарные коридоры для вывода людей. Днем 19 апреля Минобороны РФ выполнило это требование.

Ранее в Сети появилось видео, на котором командир «Азова»* Денис Прокопенко заявил о сотнях гражданских лиц на «Азовстали». Автор анонимного Telegram-канала «Мейстер» заявил, что на видео с якобы мирными жителями в подвалах завода, которое опубликовал Прокопенко, можно заметить некоторые странности.

Например, цвет стен на кадрах с Прокопенко и кадрах с женщинами разный. Также сам командир «Азова»* почему-то не снял себя на фоне якобы мирных жителей, хотя это было бы неопровержимым доказательством, что они находятся в одном месте.

Кроме того, автор заметил, что спецовки «Металлинвеста», которому принадлежит «Азовсталь», тоже на видео разные: у одних на шевронах надписи в одну строку, а у других — в две. Это может говорить о том, что униформу собирали с разных заводов, чтобы создать видимость подвала «Азовстали». Сами женщины и дети, видео с которыми выложил Прокопенко, не говорят, что они находятся на заводе «Азовсталь».

Мизинцев добавил, что если людей удерживают на заводе насильно в качестве живого щита, то это является терроризмом в соответствии с нормами международного гуманитарного права. И ответственных будут считать военными преступниками.

«Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на „Азовстали“, требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — сказал он.

* Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.