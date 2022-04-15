Российские военные взяли под контроль комбинат имени Ильича в Мариуполе

В Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат имени Ильича. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие полностью освободили от украинских националистов. Ранее боевиков выбили из Морского порта Мариуполя.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что сейчас можно говорить, что северная часть мариупольского котла фактически прекратила свое существование.

Националисты пока продолжают оставаться в цехах предприятия «Азовсталь». По мнению экс-полковника СБУ Василия Прозорова, украинские власти фактически слили боевиков запрещенного в России нацбатальона «Азов»*. Им не оказывают никакую поддержку, потому что группировка, которая попыталась бы прорваться в Мариуполь, была бы сразу уничтожена. Зачистка «Азовстали» остается вопросом времени.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.