Россия предложила боевикам из «Азовстали» сложить оружие с полудня

Украинские боевики и наемники, которые сейчас находятся на территории завода «Азовсталь», могут сложить оружие начиная с 12:00. Срочное заявление межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине опубликовало оборонное ведомство России.

Сдавшимся откроют коридор для выхода с территории завода без боеприпасов и оружия. Предложение сделано «с учетом катастрофического положения, сложившегося на металлургическом комбинате „Азовсталь“», и из гуманных соображений.

В 13:00 планируется установить «непрерывную связь» между российской и украинской сторонами для обмена информацией. С 13:30 вводится «режим тишины» как со стороны нацбатов Украины и иностранных наемников, так и со стороны ВС РФ и воинских формирований ДНР. Начало режима ознаменуется поднятием флагов: красных — с российской стороны и белых — с украинской по периметру «Азовстали». Выход всех без исключения боевиков и наемников запланирован с 14:00 до 16:00.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», — отмечено в заявлении.

Военнослужащих ВСУ и наемников из-за рубежа предупредили, что «при циничном отношении киевских властей» их ждет «незавидная участь», и посоветовали им не испытывать судьбу.

«️Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными», — добавили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.