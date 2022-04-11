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    11 апреля 2022, 22:10

    Выкурить нацистов химией или минами. «Азовсталь» — ключ к освобождению Мариуполя

    Как освободить «Азовсталь» от националистов и почему это важно?

    Александр Иванов

    Комбинат «Азовсталь» остается последним оплотом сопротивления боевиков в Мариуполе. По данным ДНР, в подвалах завода засело порядка 3,5 тысячи украинских националистов. Пока они там, Мариуполь не сможет спать спокойно. Об основных сценариях освобождения «Азовстали» «360» рассказали военные специалисты.

    Выкурить нацистов химией или минами. «Азовсталь» — ключ к освобождению Мариуполя

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что 98% Мариуполя находится под контролем российских военных. Украинские боевики остались только на заводе «Азовсталь» — порт Мариуполя освободили 11 апреля. При этом «Азовсталь», по словам Кадырова, «переоборудовали в настоящую крепость».

    По словам главы ДНР Дениса Пушилина и представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина, на «Азовстали» находится порядка 3-3,5 тысячи националистов. Однако последний предположил, что вооруженных может быть больше, так как жители Мариуполя якобы присоединились к боевикам. Об этом Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

    Штурм или химоружие

    Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе смысла нет, так как взять подземные этажи будет очень трудно и армия России, а также ЛДНР может понести существенные потери. Жертвовать своими военными российская сторона не хочет. Вместо этого, по мнению Басурина, нужно «обратиться к химическим войскам».

    «На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — заявил он.

    Выкурить нацистов химией или минами. «Азовсталь» — ключ к освобождению Мариуполя | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости» / Виктор Антонюк
    Вид на завод «Азовсталь» со стороны поселка Сартана.

    Военный историк Юрий Кнутов объяснил, что применить химическое вооружение Россия может без нарушения Конвенции о запрете химического оружия, например, использовав слезоточивый газ «Черемуха», который, по его словам, применяется полицией во всех странах мира.

    «Он относительно безвредный, его применение нельзя считать использованием химического оружия, он относится к нелетальному оружию. Но не надо забывать, что там могут находиться и противогазы, и другая защита, которая позволяет последствия применения газа свести к минимуму», — объяснил Кнутов.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов подтвердил, что отдельные химические элементы раздражающего воздействия не запрещены. Однако Орлов заявил, что пока «травить» засевших в подвалах «Азовстали» националистов не стоит, а лучше обратиться к более гуманным методам.

    «Нужно понимать, качественно ли проведена разведка, все ли моменты уточнены, точно ли мы знаем, что там находятся одни боевики и там нет ни заложников, ни мирных жителей, ни тех, кто может невинно пострадать. Сначала нужно ответить на эти вопросы, а потом уже их оттуда выкуривать», — объяснил он свою позицию.

    Боле гуманно, по словам Орлова, было бы просто запереть боевиков на заводе на определенный срок — их ресурсы и запасы конечны, так что «есть захотят — сами вылезут».

    Юрий Кнутов добавил, что более эффективным, но более жестким способом вынудить боевиков с «Азовстали» сдаться будет минирование всех входов и выходов с завода.

    Нужно заминировать места входа в подземные туннели, бункеры и различные подземные убежища, в которых прячутся нацисты. Если они будут выходить ночью, они подорвутся — и мы будем знать, куда открывать огонь. Если они попытаются несколько раз это сделать, попытки будут неудачными, абсолютное большинство примет решение сдаться

    Юрий Кнутов.

    Такая тактика будет наиболее гуманной в отношении российских солдат, которым не придется жертвовать своими жизнями во время штурма, а также в отношении тех украинских военных, кто готов сдаться, но не может сделать этого под давлением со стороны.

    Ни шагу назад

    На уступки Западу в вопросе зачистки «Азовстали», по мнению Юрия Кнутова, идти нельзя.

    «Запад на сегодняшний день нарушил все свои обязательства по отношению к России — все международные договоры, совместные решения. Поэтому в данном случае идти навстречу Западу, на мой взгляд, будет неправильно, потому что никаких преференций от них нам пока не обещают», — сказал он.

    Однако Россия не раз высказывала готовность организовать зеленый коридор для иностранных специалистов, которые могут находиться в подвалах завода вместе с украинскими боевиками.

    «Россия неоднократно говорила, что готова предоставить коридор для выхода боевиков, но при одном условии: они должны выйти под белым флагом и сложить оружие», — подчеркнул Владимир Орлов.

    При этом вместе с украинскими боевиками, по данным военкора Семена Пегова, на «Азовстали» находятся иностранные наемники и офицеры НАТО. Об этом Пегов написал в своем Telegram-канале. Свидетельства присутствия иностранных военных в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и Украине уже есть.

    Юрий Кнутов уверен, что и действия Запада говорят о том, что их люди находятся на заблокированном заводе.

    «Военные НАТО там вполне могут быть, учитывая то, что на одном из взятых объектов находился высокопоставленный французский военный из разведки — были найдены его останки. А также учитывая то, сколько Макрон приложил усилий, чтобы организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя, как Турция предлагала направить корабль, чтобы вывезти оттуда якобы мирных граждан», — сказал историк.

    Взятие «Азовстали», по мнению Кнутова, вопрос двух недель. Сейчас силы ДНР уже заявили о том, что штурмовые отряды с огнеметами начали работу на прилегающей территории.

    С точки зрения восстановления и нормализации жизни в Мариуполе, по мнению Юрия Кнутова, зачистка «Азовстали» от украинских боевиков очень важна.

    «Потому что оттуда осуществляются вылазки в город, оттуда могут совершать какие-то диверсионные акции. Тут надо зачищать в обязательном порядке, но это не значит, что в остальных районах нужно сидеть сложа руки. Конечно, восстановлению нормальной жизни в городе нацисты, которые сидят на „Азовстали“, будут мешать», — заключил он.

    * Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.