Комбинат «Азовсталь» остается последним оплотом сопротивления боевиков в Мариуполе. По данным ДНР, в подвалах завода засело порядка 3,5 тысячи украинских националистов. Пока они там, Мариуполь не сможет спать спокойно. Об основных сценариях освобождения «Азовстали» «360» рассказали военные специалисты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что 98% Мариуполя находится под контролем российских военных. Украинские боевики остались только на заводе «Азовсталь» — порт Мариуполя освободили 11 апреля. При этом «Азовсталь», по словам Кадырова, «переоборудовали в настоящую крепость».

По словам главы ДНР Дениса Пушилина и представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина, на «Азовстали» находится порядка 3-3,5 тысячи националистов. Однако последний предположил, что вооруженных может быть больше, так как жители Мариуполя якобы присоединились к боевикам. Об этом Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Штурм или химоружие

Эдуард Басурин заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе смысла нет, так как взять подземные этажи будет очень трудно и армия России, а также ЛДНР может понести существенные потери. Жертвовать своими военными российская сторона не хочет. Вместо этого, по мнению Басурина, нужно «обратиться к химическим войскам».

«На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — заявил он.

Источник фото: РИА «Новости» / Виктор Антонюк

Вид на завод «Азовсталь» со стороны поселка Сартана.

Военный историк Юрий Кнутов объяснил, что применить химическое вооружение Россия может без нарушения Конвенции о запрете химического оружия, например, использовав слезоточивый газ «Черемуха», который, по его словам, применяется полицией во всех странах мира.

«Он относительно безвредный, его применение нельзя считать использованием химического оружия, он относится к нелетальному оружию. Но не надо забывать, что там могут находиться и противогазы, и другая защита, которая позволяет последствия применения газа свести к минимуму», — объяснил Кнутов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов подтвердил, что отдельные химические элементы раздражающего воздействия не запрещены. Однако Орлов заявил, что пока «травить» засевших в подвалах «Азовстали» националистов не стоит, а лучше обратиться к более гуманным методам.

«Нужно понимать, качественно ли проведена разведка, все ли моменты уточнены, точно ли мы знаем, что там находятся одни боевики и там нет ни заложников, ни мирных жителей, ни тех, кто может невинно пострадать. Сначала нужно ответить на эти вопросы, а потом уже их оттуда выкуривать», — объяснил он свою позицию.

Боле гуманно, по словам Орлова, было бы просто запереть боевиков на заводе на определенный срок — их ресурсы и запасы конечны, так что «есть захотят — сами вылезут».

Юрий Кнутов добавил, что более эффективным, но более жестким способом вынудить боевиков с «Азовстали» сдаться будет минирование всех входов и выходов с завода.

Нужно заминировать места входа в подземные туннели, бункеры и различные подземные убежища, в которых прячутся нацисты. Если они будут выходить ночью, они подорвутся — и мы будем знать, куда открывать огонь. Если они попытаются несколько раз это сделать, попытки будут неудачными, абсолютное большинство примет решение сдаться Юрий Кнутов.

Такая тактика будет наиболее гуманной в отношении российских солдат, которым не придется жертвовать своими жизнями во время штурма, а также в отношении тех украинских военных, кто готов сдаться, но не может сделать этого под давлением со стороны.

Ни шагу назад

На уступки Западу в вопросе зачистки «Азовстали», по мнению Юрия Кнутова, идти нельзя.

«Запад на сегодняшний день нарушил все свои обязательства по отношению к России — все международные договоры, совместные решения. Поэтому в данном случае идти навстречу Западу, на мой взгляд, будет неправильно, потому что никаких преференций от них нам пока не обещают», — сказал он.

Однако Россия не раз высказывала готовность организовать зеленый коридор для иностранных специалистов, которые могут находиться в подвалах завода вместе с украинскими боевиками.

«Россия неоднократно говорила, что готова предоставить коридор для выхода боевиков, но при одном условии: они должны выйти под белым флагом и сложить оружие», — подчеркнул Владимир Орлов.

При этом вместе с украинскими боевиками, по данным военкора Семена Пегова, на «Азовстали» находятся иностранные наемники и офицеры НАТО. Об этом Пегов написал в своем Telegram-канале. Свидетельства присутствия иностранных военных в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и Украине уже есть.

Юрий Кнутов уверен, что и действия Запада говорят о том, что их люди находятся на заблокированном заводе.

«Военные НАТО там вполне могут быть, учитывая то, что на одном из взятых объектов находился высокопоставленный французский военный из разведки — были найдены его останки. А также учитывая то, сколько Макрон приложил усилий, чтобы организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя, как Турция предлагала направить корабль, чтобы вывезти оттуда якобы мирных граждан», — сказал историк.

Взятие «Азовстали», по мнению Кнутова, вопрос двух недель. Сейчас силы ДНР уже заявили о том, что штурмовые отряды с огнеметами начали работу на прилегающей территории.

С точки зрения восстановления и нормализации жизни в Мариуполе, по мнению Юрия Кнутова, зачистка «Азовстали» от украинских боевиков очень важна.

«Потому что оттуда осуществляются вылазки в город, оттуда могут совершать какие-то диверсионные акции. Тут надо зачищать в обязательном порядке, но это не значит, что в остальных районах нужно сидеть сложа руки. Конечно, восстановлению нормальной жизни в городе нацисты, которые сидят на „Азовстали“, будут мешать», — заключил он.

* Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.