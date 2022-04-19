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    19 апреля 2022, 10:25

    Басурин опроверг нахождение мирных жителей Мариуполя на «Азовстали»

    Басурин: На «Азовстали» нет гражданских, это украинский фейк

    Екатерина Виславская

    На территории завода «Азовсталь» нет мирных жителей, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он назвал такие сообщения украинскими фейками, сообщило РИА «Новости».

    Басурин опроверг нахождение мирных жителей Мариуполя на «Азовстали»

    Эдуард Басурин предупредил, что официальный Киев будет стремиться любой ценой предотвратить освобождение территории предприятия и что опубликованный националистами ролик с заявлениями о якобы находящихся там сотнях гражданских является одной из таких попыток.

    «Любой вброс, который помог бы им выжить, они будут использовать всегда. Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект», — сказал он.

    Аналогичного мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров. Он тоже назвал заявления националистов лживыми.

    Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил о начале штурма «Азовстали», где прячутся украинские войска и националисты. Территория была окружена еще два дня назад, осажденным бойцам предлагали сдаться. По некоторой информации, там прячутся не только посланники Киева, но и иностранные наемники.