Басурин опроверг нахождение мирных жителей Мариуполя на «Азовстали»

На территории завода «Азовсталь» нет мирных жителей, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он назвал такие сообщения украинскими фейками, сообщило РИА «Новости».

Эдуард Басурин предупредил, что официальный Киев будет стремиться любой ценой предотвратить освобождение территории предприятия и что опубликованный националистами ролик с заявлениями о якобы находящихся там сотнях гражданских является одной из таких попыток.

«Любой вброс, который помог бы им выжить, они будут использовать всегда. Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект», — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров. Он тоже назвал заявления националистов лживыми.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил о начале штурма «Азовстали», где прячутся украинские войска и националисты. Территория была окружена еще два дня назад, осажденным бойцам предлагали сдаться. По некоторой информации, там прячутся не только посланники Киева, но и иностранные наемники.