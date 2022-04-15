«Подземный город». Житель Мариуполя рассказал о бомбоубежищах под «Азовсталью», где прячутся националисты

Житель Мариуполя, который много лет работал на заводе «Азовсталь», рассказал о том, что украинские националисты используют для укрытий в бомбоубежищах и подземных тоннелях, расположенных на территории завода.

«Вы знаете, какие там коммуникации и подземные переходы. Под доминой можно заехать танком, БТРом. Там ее не пробьешь. Там коммуникации идут, кабельные магистрали, тоннели. Говорят, от первых ворот до главной фабрики идет тоннель. Там большие коммуникации, бомбоубежища. Подземный город», — рассказал житель Мариуполя, его слова привел РЕН ТВ.

Мужчина также рассказал о том, что украинские националисты переодевались в гражданскую одежду и убегали.

В среду, 13 апреля, бойцы ДНР и чеченского спецназа задержали на выходе с территории завода «Азовсталь» женщину. Она рассказала, что является жительницей Мариуполя, но в городе живет без прописки и регистрации уже 25 лет. Корреспонденту, который вел съемку, задержанная даже начала угрожать. Видео с места опубликовал военный корреспондент RT Мурад Газдиев. По его словам, задержанная может оказаться снайпером.