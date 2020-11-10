Праздник и погромы. Армения и Азербайджан по-разному отреагировали на перемирие в Карабахе

В ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан заключили перемирие при посредничестве России. Страны условились обменяться военнопленными и остановить боевые действия. Но прекращение огня в странах приняли по-разному: жители Азербайджана ликуют и празднуют победу, а армяне требуют отставки премьер-министра, согласившегося на невыгодный мир.

В полночь с 9 на 10 ноября войска Армении и Азербайджана полностью прекратили огонь на территории Нагорного Карабаха — таково было первое условие трехсторонней договоренности, которую воюющие страны заключили при посредничестве России. Военные должны были остаться на занимаемых позициях и обменяться пленными.

Армению обязали вернуть Азербайджану большую часть земель в Нагорном Карабахе, за Ереваном оставили только столицу непризнанной республики Степанакерт и Лачинский коридор, который связывает город с Арменией. Фактически армянский Нагорный Карабах не ликвидируют, но в самом мирном соглашении, заключенном на пять лет, он не фигурирует и его дальнейшая судьба неизвестна.

Радость Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что достигнутое соглашение отвечает интересам всех участников конфликта. Подписание договора он назвал историческим и заявил, что оно приведет к долгосрочному миру в регионе.

«Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении», — заявил Алиев в телевизионном обращении к нации.

В соответствии с подписанным соглашением, до 20 ноября Армения должна вернуть удерживаемые территории Агдамского и Газахского районов, до 15 ноября — Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район. Все занятые в ходе вооруженного конфликта 2020 года территории остаются за сторонами, таким образом, Азербайджан сохраняет контроль в том числе над городом Шуша в 10 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

Также соглашение предполагает, что беженцы со стороны Азербайджана могут вернуться в возвращенные районы — этот процесс будет проходить под контролем ООН.

Жители Азербайджана празднуют победу в нагорнокарабахском конфликте.

Бунт Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян первым официально заявил о подписании мирного соглашения, однако на самом процессе не присутствовал. Мир заключили по видеосвязи президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

«Я принял решение [о соглашении] после того, как армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны», — заявил Пашинян, добавив, что это решение далось ему нелегко.

Он также призвал народ Армении к единению и заявил, что соглашение не означает поражения Еревана в этом конфликте.

«Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшими. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — сказал он.

После этого в Ереване начались протесты. Ночью несогласные с принятым властями решением ворвались в здание правительства, несмотря на то, что ранее к нему были стянуты силовики для предотвращения возможного насилия.

В здании начались погромы. Сейчас представители армянской оппозиции требуют отстранить Пашиняна от занимаемой должности и отменить мирное соглашение. Об этом заявили депутат Наира Зограбян и глава партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян. Последняя назвала заключенный мир «самой позорной страницей истории» Армении.

Однако Никол Пашинян не собирается складывать полномочия и заявляет, что Армения готова выполнять условия трехстороннего соглашения. Он уверен, что альтернативы такому решению не было. Военное руководство согласно с тем, что сейчас Еревану необходимо остановить кровопролитие и заняться восстановлением и усовершенствованием армии.