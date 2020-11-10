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    10 ноября 2020, 10:22

    Пашинян объяснил решение подписать соглашение по Карабаху рекомендациями военных

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решил подписать соглашение о мире в Нагорном Карабахе после рекомендации вооруженных сил страны. Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице Facebook 10 ноября.
    Пашинян объяснил решение подписать соглашение по Карабаху рекомендациями военных

    Пашинян подчеркнул, что военное руководство заявило об исчерпанных ресурсах и наличии «определенных проблем».

    «Армия говорила: „Мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы“», — сказал армянский премьер.

    Он добавил, что перспектива по выходу из сложившейся ситуации, по мнению военных, была неясна. Кроме того, Пашинян указал на возникшие проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.

    Ранее Минобороны и Генштаб Армении заметили, что принятые по Нагорному Карабаху решения будут выполняться. Военное руководство заявило о необходимости остановить кровопролитие и призвало граждан не допускать действий, которые бы могли расшатать основы государственности.

    Никол Пашинян признал, что с трудом принял решение участвовать в соглашении о прекращении огня, которого достигли Россия, Армения и Азербайджан.