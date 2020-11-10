Пашинян объяснил решение подписать соглашение по Карабаху рекомендациями военных

Пашинян подчеркнул, что военное руководство заявило об исчерпанных ресурсах и наличии «определенных проблем».

«Армия говорила: „Мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы“», — сказал армянский премьер.

Он добавил, что перспектива по выходу из сложившейся ситуации, по мнению военных, была неясна. Кроме того, Пашинян указал на возникшие проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.

Ранее Минобороны и Генштаб Армении заметили, что принятые по Нагорному Карабаху решения будут выполняться. Военное руководство заявило о необходимости остановить кровопролитие и призвало граждан не допускать действий, которые бы могли расшатать основы государственности.

Никол Пашинян признал, что с трудом принял решение участвовать в соглашении о прекращении огня, которого достигли Россия, Армения и Азербайджан.