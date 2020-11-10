Минобороны и Генштаб Армении призвали остановить кровопролитие

Военное руководство Армении заявило, что будет выполнять принятые по Нагорному Карабаху решения. Граждан страны призвали избегать действий, которые могут расшатать основы государственности.

Совместное заявление выпустили армянское Минобороны и Генштаб, сообщило радио «Sputnik Армения». В нем указано на необходимость извлечь уроки из допущенных ошибок.

«Наша армия в таких условиях сделала все возможное и невозможное для противостояния противник», — подчеркнули военные.

Они заметили, что дух солдат, офицеров и генералов страны непоколебим, но настало время прекратить кровопролитие.

«Мы защищали и обязаны выполнять решения военно-политического руководства, которые были приняты на основании разностороннего анализа. Мы обязаны остановить кровопролитие», — указано в документе.

В Минобороны и Генштабе призвали восстановить потенциал армии и укрепить ее, добиваясь большей боеспособности и современности.

Военные действия в Нагорном Карабахе решили прекратить 10 ноября. Соглашения достигли главы России, Армении и Азербайджана, огласив совместное заявление. Армянский премьер-министр Никол Пашинян, напомнило РИА ФАН, признался, что принимать подобное решение ему было трудно. Оппозиция страны хочет отменить соглашение.