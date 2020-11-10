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    10 ноября 2020, 09:19

    Минобороны и Генштаб Армении призвали остановить кровопролитие

    Александра Ломейко

    Военное руководство Армении заявило, что будет выполнять принятые по Нагорному Карабаху решения. Граждан страны призвали избегать действий, которые могут расшатать основы государственности.
    Минобороны и Генштаб Армении призвали остановить кровопролитие

    Совместное заявление выпустили армянское Минобороны и Генштаб, сообщило радио «Sputnik Армения». В нем указано на необходимость извлечь уроки из допущенных ошибок.

    «Наша армия в таких условиях сделала все возможное и невозможное для противостояния противник», — подчеркнули военные.

    Они заметили, что дух солдат, офицеров и генералов страны непоколебим, но настало время прекратить кровопролитие.

    «Мы защищали и обязаны выполнять решения военно-политического руководства, которые были приняты на основании разностороннего анализа. Мы обязаны остановить кровопролитие», — указано в документе.

    В Минобороны и Генштабе призвали восстановить потенциал армии и укрепить ее, добиваясь большей боеспособности и современности.

    Военные действия в Нагорном Карабахе решили прекратить 10 ноября. Соглашения достигли главы России, Армении и Азербайджана, огласив совместное заявление. Армянский премьер-министр Никол Пашинян, напомнило РИА ФАН, признался, что принимать подобное решение ему было трудно. Оппозиция страны хочет отменить соглашение.