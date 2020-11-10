Протестующие ворвались в здание правительства Армении

Армения подписала с Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого несогласные с решением властей жители Армении ворвались в здание правительства.

Протестующие стали собираться у здания ночью 10 ноября. На опубликованных кадрах видно, что толпа стоит у дверей вплотную к сотрудникам правоохранительных органов. При этом люди возмущаются и громко кричат.

Толпа ворвалась внутрь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Жители Еревана стали выламывать двери, разбивать окна и утроили погром в помещениях. Протестующие также заявили, что идут к особняку премьер-министра Николы Пашиняна. При этом часть людей осталась у здания кабмина.

В ночь на 10 ноября Пашинян сообщил, что лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Такое решение он назвал крайне тяжелым, но лучшим в сложившейся ситуации. Следить за выполнением договоренностей будут российские миротворцы.