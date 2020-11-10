Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении огня в Карабахе

Президенты Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил армянский лидер Никол Пашинян.

«Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01:00 (00:00 мск)», — написал Пашинян в Facebook.

Он отметил, что соглашение было принято после глубокого анализа военной ситуации. По словам президента Армении, прекращение огня стало лучшим решением в сложившейся ситуации. При этом подписанный документ он назвал «не победой», но и «не поражением».

«Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину», — подчеркнул Пашинян.

Армения и Азербайджан развязали военный конфликт в Нагорном Карабахе 27 сентября. После этого стороны несколько раз объявляли режим прекращения огня, который практически сразу же нарушали.