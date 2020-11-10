Оппозиция в Армении выступила за отмену соглашения по Нагорному Карабаху

Армению хотят вывести из мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Проект готовят представители оппозиции — партия «Процветающая Армения». Для этого Национальное собрание созовут на внеочередное заседание.

Депутат Наира Зограбян рассказала, что ее сопартийцы обсудят и подготовят соответствующее заявление. Парламентария процитировало радио «Sputnik Армения».

«Надеюсь, что к нам присоединятся к инициативе депутаты от „Моего шага“», — добавила Зограбян. Без их поддержки кворума в Национальном собрании не будет, и внеочередное заседание провести не удастся.

Политик заметила, что не знает, есть ли у НС полномочия для аннулирования соглашения по Карабаху, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Несмотря на это, депутаты предпримут все необходимые шаги, чтобы созвать собрание.

Член «Процветающей Армении» Ивета Тоноян заявила, что после заключения соглашения армянский премьер-министр Никол Пашинян должен как минимум заявить об отставке. Случившееся она назвала «самой позорной страницей нашей истории».

В Ереване в ночь на 10 ноября начались протестные акции из-за трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Недовольные, уточнила газета «Известия», ворвались в здания правительства и парламента.

Сам Пашинян не счел договоренность о мире поражением и заметил, что альтернативы принятому решению не было. После этого оппозиция заговорила о необходимости его ухода в отставку.