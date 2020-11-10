Алиев назвал историческим подписание договора о мире в Карабахе

Само подписание договоренности он назвал историческим. По его словам, это положит конец кровопролитию и приведет к долгосрочному миру в регионе.

«Россия играет особую роль в урегулировании карабахского конфликта, ее роль в дальнейшей деятельности в регионе будет весомой», — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана отметил, стороны обменяются военнопленными и телами погибших. Кроме того, в дома смогут вернуться беженцы и перемещенные люди. До 15 ноября Армения до 15 ноября вернет под Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Вдоль границы соприкосновения и Лачинского коридора, который связывает Нагорный Карабах и Армению развернут миротворческий контингент из России, который останется в регионе на пять лет. Кроме того, своих миротворцев пришлет Турция для совместной миссии.

О вводе российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, в полночь 10 ноября в регионе начинается полное прекращение боевых столкновений и ведения огня.

В соответствии с подписанным документом, Армения и Азербайджан останутся на занятых ими позициях. Обе стороны обменяются пленными и пропустят обратно беженцев.

По словам российского лидера, эти договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса вокруг непризнанного региона на справедливой основе в интересах обеих стран.

Между тем, подписанное заявление Николом Пашиняном вызвало недовольство жителей Еревана. В столице Армении началась акция протеста. Толпа недовольных ворвалась в здание правительства и устроила разгром.

Военный конфликт на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана обострился 27 сентября и перерос в горячую фазу. Бои в регионе продолжались до сегодняшнего дня, что привело к гибели мирных жителей, как в Карабахе, так и в Азербайджане.

Остановить противников и ввести временный мораторий на стрельбу пытались Россия и США. Однако каждый раз участники конфликта заявляли о том, что противник нарушает достигнутые договоренности.

Накануне пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что военные Азербайджана уже начали подходить к Степанакерту после боев в городе Шуши.