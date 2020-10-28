Последний рейс Ту-154. Компании полвека не меняли его на современные самолеты, и на это есть причина

Ту-154 совершил свой последний гражданский перелет. Теперь такие лайнеры останутся только у министерств и ведомств. За годы в небе самолет стал самым массовым из серийно производимых и до сих пор остается наиболее быстрым в своем классе. Со временем преемником «тушки» станет МС-21. Ну а пока летать придется на Boeing и Airbus.

Последний остававшийся в гражданской авиации Ту-154 совершил свой заключительный перелет. 28 октября лайнер перевозчика «Алроса» перевез 140 пассажиров пассажиров из Мирного в Новосибирск. В ожидании дальнейшей судьбы, пишет РИА «Новости», самолет, у которого заканчивается сертификат летной годности, останется в аэропорту Толмачево.

История и достижения Ту-154

Самолет — детище конструкторского бюро Туполева, созданное для замены стареньких Ил-18, Ан-10 и Ту-104. Это трехдвигательный реактивный среднемагистральный лайнер для перевозки 152-180 пассажиров. Массовые перелеты «тушки» начали совершать в феврале 1972 года, первый — в 1968-м.

Серийно самолеты выпускали с 1970 по 1998 год, за это время лайнер стал самым массовым в своем классе. Ту-154 до сих пор остается самым быстрым из массово произведенных пассажирских судов. Он способен развивать скорость свыше 900 километров в час. До конца 2000-х годов это был основной российский самолет для полетов на средние расстояния, как сейчас Boeing 737 или Airbus A320. Но только, увы, несмотря на несколько модернизаций, самолет уже очень устаревший.

«Советский самолет оказался настолько хорош и удачен по своей конструкции и по своим характеристикам, что западные самолеты аналогичного поколения давно ушли с рынка, а Ту-154 многие десятилетия возит пассажиров», — рассказал в интервью деловой газете «Взгляд» глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Летать на «тушках» перевозчикам было выгодно — самолет был крайне дешев в обслуживании. Но после подорожания топлива в 2007–2008 годах компании стали постепенно отказываться от них. Самолеты съедали гораздо больше топлива, чем современные воздушные суда. К тому же из-за несоответствия экологическим требованиям их, кроме Ту-154М, нельзя было ставить на международные маршруты. В 2008-м Ту-154 из парка убрала компания S7, в 2009-м — «Аэрофлот» и «Россия», в 2011-м — «Уральские авиалинии», в 2014-м — Utair, затем и другие перевозчики.

Катастрофы и захваты

За годы полетов, по данным Aviation Safety Network, 73 «тушки» разбились в катастрофах, 30 раз воздушные суда пытались угнать террористы. В этих происшествиях погибли 3078 человек.

Первая авария произошла в 1973 году. Самолет разбился в Праге, не долетев всего 400 метров до взлетно-посадочной полосы. При заходе на посадку скорость снижения внезапно выросла — и самолет врезался в землю. Из 100 пассажиров и членов экипажа погибли 66 человек, еще 18 получили ранения. Комиссия так и не установила причины катастрофы, предположив, что лайнер потерял устойчивость, попав в зону турбулентности.

В 1985 году в Узбекистане произошла самая крупная в истории Ту-154 катастрофа. Перегруженный лайнер направлялся из Карши в Ленинград через Уфу. Через 46 минут после взлета он потерял скорость, перешел в плоский штопор и упал. Погибли все 200 находившихся на борту человек. Причиной трагедии стали ошибки пилотов.

Спустя три года семья Овечкиных захватила летевший по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград самолет, чтобы бежать на нем в США. При себе у них были обрезы с патронами и самодельные взрывные устройства. Пилоты посадили лайнер на военном аэродроме. Во время штурма террористы взорвали бомбы. Погибли пятеро захватчиков, трое пассажиров и бортпроводница. Ранения получили 19 человек.

В 2010 году при крушении Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга, сопровождавшие их политики, военнослужащие и члены экипажа — всего 96 человек. Расследование катастрофы еще продолжается.

1 января 2011 года в Сургуте, во время буксировки к месту запуска двигателей, загорелся Ту-154Б «Когалымавиа», троих пассажиров эвакуировать не успели. Причиной оказалась неисправность электросистемы. Ространснадзор приостанавливал полеты воздушных судов, а экс-президент Дмитрий Медведев говорил, что дальнейшая судьба «тушек» под вопросом.

В 2016 году катастрофа направлявшегося в Сирию гуманитарного Ту-154 унесла жизни 92 человек. Погибли солисты и артисты балета Ансамбля имени Александрова, журналисты трех телеканалов, глава департамента культуры Минобороны и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — знаменитая не только в России, но и мире.

Преемник «тушки»

Ожидается, что преемником Ту-154 станет создающийся российский МС-21. Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь пообещал, что первый полет с отечественным двигателем лайнер совершит уже в конце 2020 года. А в 2021 году, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров, начнется поставка воздушных судов заказчикам.

Первоначально серийное производство было запланировано на 2017 год. Тогда же МС-21 с двигателем американской Pratt & Whitney впервые поднялся в воздух. Но из-за санкций Запада против отечественных компаний дату производства сдвигали. Зарубежные моторы решили заменить ПД-14 производства пермской «ОДК-Авиадвигатель».

Сейчас возникли трудности из-за отказа партнеров от поставки необходимых для сборки крыльев композитных материалов. Полимерное крыло и другие элементы корпуса — главная изюминка самолета, улучшающая его аэродинамику и экономичность. Пока что такие есть только у Airbus A350 XWB, Boeing B787 Dreamliner и Bombardier CSeries.

В зависимости от модификации воздушное судно сможет перевозить до 165 (МС-21-200) или 211 (МС-21-300) пассажиров. При делении на бизнес и эконом — 132 и 163 пассажира. В такой компоновке дальность полетов составит 6,4 и шесть тысяч километров.