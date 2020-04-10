Российские и польские эксперты: взрывчатки на борту Леха Качиньского не было

Единственная возможная и главная версия Следкома — ошибка пилотирования. По данным ведомства, в трудных метеоусловиях пилот должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но он этого не сделал. Это и привело к трагедии.

«Столкновение воздушного судна со стволом дерева произошло на высоте около 11 метров. В результате отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении», — говорится в сообщении.

По данным экспертизы, на фрагментах самолета и на останках погибших следов взрывчатых веществ не нашли. Все изъятые детали машины признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, российские следователи неоднократно оказывали содействие представителям Польши — проводили совместные осмотры, предоставляли доступ к деталям разбившегося самолета. В итоге польские специалисты также не нашли следов взрывчатых веществ.

Ранее Следственный комитет России уже заявлял о том, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов, а не взрыв. Однако тогда польские эксперты настаивали на проведении дополнительных экспертиз. Всего в общей сложности было проведено более полутора тысяч исследований.

Трагедия под Смоленском произошла ровно 10 лет назад. 10 апреля 2010 года разбился борт Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским, его супругой и многими высокопоставленными политиками и военными республики. Не выжил никто. Авиакатастрофа унесла жизни 96 человек.