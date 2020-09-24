«Это просто хамство». Путин о прекращении поставок деталей для МС-21

На встрече с работниками атомной отрасли президент России Владимир Путин высказался свое мнение о прекращении поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. Он связал этот факт с попыткой конкурентов занять свободную нишу.

Глава государства подчеркнул, что новый среднемагистральный самолет МС-21 ничего общего не имеет с оборонным комплексом.

«Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин пообещал, что Россия все равно закончит работу над этим самолетом, и всем об этом известно. Международные партнеры все равно попытались затормозить процесс работы.

«Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — добавил глава государства.

Ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 рассчитан на 150-211 пассажиров. Разработчик намерен к концу 2021 года заменить попавшие под санкции материалы крыла на российские композиты.

Глава Минпромторга Денис Мантуров недавно пообещал, что поставки МС-21 заказчикам начнутся по графику, в конце 2021 года.