Три года назад разбился Ту-154 с ансамблем Александрова, Доктором Лизой и журналистами. Воспоминания их близких и коллег

Три года назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 разбился под Сочи. На борту были артисты ансамбля Александрова, сотрудники Минобороны, журналисты федеральных каналов и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Борт направлялся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи. После повторного взлета самолет упал в Черное море.

Эта трагедия затронула жизни многих россиян. Но для кого-то новости об авиакатастрофе были особенно страшными. «360» пообщался с родными и близкими четырех погибших при крушении самолета. Они поделились своими воспоминаниями о Докторе Лизе, журналистах Михаиле Лужецком и Александре Суранове, а также о художественном руководителе ансамбля Александрова Валерии Халилове.

Она всегда приходила на помощь. Доктор Лиза

Основатель международной благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» врач Елизавета Глинка отправилась в Сирию за помощью детям. У нее уже был опыт работы в горячих точках, когда она вывезла несколько малышей из зоны конфликта в Донбассе. Рассказала «360» ее подруга и «правая рука» Лана Журкина.

Источник фото: Facebook.com/doktor.liza

«Война — это страшная вещь. И Лиза сама в этом убедилась, вывозя детей из зоны военного конфликта», — рассказала она.

По ее словам, Елизавета Глинка была очень противоречивой, но по настоящему живой и очень теплой. Она всегда приходила на помощь. Могла просто отдать свою куртку бездомному на вокзале, чтобы он не замерзал.

«Она тяжело больной женщине отдала юбку, когда та ей сказала: „какая у вас красивая юбка“. Она тут же ее сняла и отдала. Она знала, что у нее могут быть еще юбки, а у этой женщины ее уже не будет никогда», — рассказала Лана Журкина.

Источник фото: doctorliza.ru

Олицетворением добра назвал свою жену Глеб Глинка. Он рассказал, что с начала его жена работала в хосписе, а потом она открыла для себя мир бездомных людей и стала заниматься ими. Она была потомственным врачом, и у нее было огромное желание помогать людям.

«Когда в Донбассе началась война — это стало переломным моментом в ее жизни. Стали появляться дети — жертвы мин: без рук, без ног, без глаз», — рассказал он.

В летящем в Сирию военном самолете его супруга оказалась случайно. Как пояснил Глеб Глинка, планировалось, что она полетит с Михаилом Федотовым (бывший председатель Совета по правам человека — прим.ред.), но по каким-то причинам он не смог. В итоге она договорилась о полете с журналистами и хором имени Александрова.

«Обычно выходные она всегда проводила дома. Но она сказала, что это последняя ее такая поездка за границу, потому что она хотела здесь работать в Москве и быть ближе к семье», — рассказал Глеб Глинка.

Источник фото: Facebook.com/gglinka

Когда появилась новость о крушении, информация о том, что на борту была Елизавета Глинка сначала не подтверждалась. Дело в том, что она забыла свой паспорт. Но после выяснилось, что ее пропустили, так как узнали.

«В тот же день через несколько часов после крушения ко мне пришел Михаил Александрович Федотов и подтвердил, что надеяться не на что», — вспомнил супруг Доктора Лизы. Он пояснил, что так и не смирился тем, что ее больше нет.

«Я от многих слышу и у меня такое ощущение, что она в какой-то мере не ушла», — сказал он и пояснил, что сейчас многие люди как-то спонтанно объединяются ради помощи тем, кому она нужна, собирают деньги на какие-то нужды. Во всем этом его супруга, Доктор Лиза, продолжает жить.

Забыть нельзя. Михаил Лужецкий (НТВ) и Александр Суранов («Звезда»)

Друг и коллега погибшего журналиста НТВ Михаила Лужецкого Денис Остапчук узнал о его гибели от его невесты, которая позвонила ему в воскресное утро.

«Мы с супругой собрались, поехали к Маше домой и целый день провели с ней. Конечно, слезы были у всех. Мы сидели на диване, перещелкивали каналы. Надежды были, что сейчас скажут, что есть выжившие», — поделился он.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Дениса, Миша был настоящим другом, он был готов прийти на помощь в любое время. Достаточно было одного звонка и он приезжал незамедлительно.

«Это такой друг-психолог. То есть он все рассудит, все по полочкам расставит, но найдет причину твоей проблемы. Был у него такой талант. Он всегда мыслил в правильную сторону», — поделился Денис Остапчук.

По его словам, Михаил всегда гордился своей работой корреспондента, хотя изначально он был продюсером. Но так получилось, что во время ЧП некому было выходить в прямой эфир с места событий. После этого он Лужецкий решил стать корреспондентом. В 2014 году он уже едет в Донбасс, откуда делает свои репортажи.

Источник фото: телеканал «360»

Через несколько месяцев после крушения Ту-154 Денис Остапчук отправился в трехмесячную командировку в Сочи.

«Когда мы закончили работать, я вечером пошел на набережную, присел на песок и просидел до пяти утра. Я просто все сидел и смотрел туда вдаль, как самолеты взлетают, садятся и прямо у меня в тот момент такие мысли в голове были: как это произошло, почему это произошло, из-за чего все это. То есть в голове пытался собрать некий пазл такой, который до этого времени так и не собрался еще», — поделился он. По словам журналиста, всю свою командировку он приходил на набережную и вспоминал погибшего друга.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Дениса, легче не стало даже через три года. «25 декабря мы по традиции собираемся с друзьями, теми, кто знал Мишу и вспоминаем его. Ездим на кладбище каждый год и по несколько раз, потому что такого человека забыть нельзя», — подытожил он.

Вечным позитивом назвала корреспондента «Звезды» Александра Суранова его друг и коллега Эдика Лялина. Она рассказала, что они познакомились в 2010 году, когда она пришла работать в программу «Вести. Дежурная часть» и Саша оказался единственным, кто ее принял.

Источник фото: телеканал «360»

«Просто бывают моменты, когда коллектив начинает проверять, подкалывать: типа, „девочка в криминале“. А он сразу расположил к себе, и мы нашли общий язык», — пояснила она.

По словам Эдики, своими шутками и приколами Саша мог рассмешить любого. Она рассказала, что однажды журналисты сидели около Мосгорсуда и ждали вынесения приговора. И рядом стояли три камеры: Пятого канала, «ТВ Центра» и «Звезды». В итоге Саша решил их «продать». «Это было очень смешно, потому что люди останавливались его послушать», — рассказала она и поделилась видео с места.

О крушении Ту-154 Эдика узнала, когда была в Санкт-Петербурге. Это был выходной день, когда в общем чате начальство попросило всех, кто может выйти на работу.

«Когда я включила компьютер и стала читать ленту, смотреть эфир, то увидела фотографию Сашки и Олега Пестова. У меня опустились руки. Вот так вот у людей уходит земля из-под ног. Для меня это была реальная трагедия. Я даже сказать ничего не могла. Особенно страшно, когда ты собираешь информацию, когда ты пишешь сюжет о человеке, который был близким для тебя», — поделилась Эдика.

Источник фото: телеканал «360»

Она пояснила, что понимала, что писать, потому что уже была в теме, но с другой стороны писать о погибшем друге — это очень сложно.

«Я до сих пор не могу поверить, что ребят нет. Мне кажется, что они до сих пор в длительной командировке: в Сирии, в Донбассе. Просто они далеко и ощущение, что они сейчас приедут и мы снова встретимся», — заявила Эдика.

Ее последняя встреча с погибшим Александром Сурановым была в баре, куда она его пригласила на встречу с коллегами. По словам журналистки, в памяти осталось, как они сажали его в такси. «Для меня все еще Сашка жив. Просто он далеко», — отметила она.

Скромный великий человек. Валерий Халилов

По настоящему оценить человека по его достоинствам и заслугам мы начинаем только когда его теряем. Так о своем погибшем брате отозвался старший преподаватель Военного института (военных дирижеров) Минобороны РФ, заслуженный артист России, полковник Александр Халилов.

Источник фото: Wikipedia.org

«Для меня и для нашей семьи он был великий человек. Но при этом очень скромный настолько что я его даже иногда и ругал за то, что он находился в стороне», — заявил Александр Халилов.

Он отметил, что скромность брата заключалась в том, что он никогда не кичился своими званиями главного дирижера Министерства обороны и генерал-лейтенанта.

«К нему можно было ходить на репетиции, ради того, чтобы посмотреть, как он работал с оркестром. Он всегда был очень корректен, но при этом такой волевой. Он всегда повторял, что военный дирижер должен быть в какой-то степени диктатором, потому что всех музыкантов нужно подчинить воле дирижера», — рассказал Александр Халилов и отметил, что несмотря на требовательность в работе он всегда беспокоился о своих музыкантах.

После реформы армии и сокращения военных оркестров он принял к себе несколько музыкантов и смог вернуть себе майорское звание. Кроме руководства ансамблем Александрова Валерий Халилов был композитором и написал более 20 маршей. Также он очень любил природу и постоянно ездил на родину семьи в деревню Новинки Владимирской области. Там, на погосте он нашел могилу своей прабабушки и заявил, что хотел бы, чтобы его похоронили там же. Его желание исполнила его супруга.