Самолет МС-21 с отечественным двигателем совершит первый полет до конца года

«И крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить», — сказал Слюсарь. Он добавил, что в Иркутске двигатели уже установлены и проходят «необходимые отработки».

Впервые самолет МС-21 широкая публика увидела на авиавыставке в 2019 году. Тогда первыми на борт поднялись президент Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Модификация самолета будет носить название МС-21-310. Базовая версия авиатранспорта использует американский двигатель PW1400. В апреле были возобновлены испытания самолета, который прервались из-за пандемии коронавируса. Ранее было опубликовано видео сборки салона самолета.