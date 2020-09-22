Мантуров назвал дату появления первых самолетов МС-21

Пандемия COVID-19 научила российскую промышленность работать в жестких и сложных условиях. Но ни коронавирус, ни санкции не помешают развитию проекта производства пассажирского самолета нового поколения МС-21.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сообщил, что из-за санкций Москва старается находить с партнерами компромиссные решения там, где это возможно. Министр добавил, что пандемия повлияла на проведение сертификационных полетов, которые были отложены. Мантуров подчеркнул, что поставка самолетов первым заказчикам произойдет по графику, скорректированному в рамках пандемии. То есть до конца 2021 года.

«Первым и основным заказчиком был и останется „Аэрофлот“. При этом по МС-21 у нас сверстаны заказы почти на 170 машин. Темп будет наращиваться поступательно, но на ближайшие несколько лет программа уже сверстана». — сообщил Мантуров.

Он уточнил, что «Аэрофлот» получит не менее 50 машин, остальные будут распределены среди других российских авиакомпаний, включая Red Wings.

В начале августа стало известно, что свой первый полет самолет МС-21 с отечественным двигателем совершит до конца текущего года.