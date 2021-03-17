Полтора года назад Ксению Каторгину убили при продаже машины. Преступников можно было остановить раньше

Полтора года назад екатеринбурженку Ксению Каторгину убили, чтобы перепродать ее машину. Обвиняемых быстро поймали, но следствие затянулось — показания специально запутывали, а в деле появлялись новые подробности. Причем троица не в первый раз совершала преступления, но полиция игнорировала жалобы и заявления.

Екатеринбурженка Ксения Каторгина пропала в начале октября 2019 года. Она поехала на встречу с покупателем автомобиля — 27-летняя женщина хотела продать свою Audi Q5. 12 октября в Челябинске обнаружили ее машину, а 15-го — тело Ксении в техническом колодце в Екатеринбурге.

Подозреваемых задержали быстро, ими оказались трое жителей Челябинска: Михаил Федорович, его жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев. Найти их удалось благодаря тому, что новый владелец машины Ксении заснял продавцов на видео. У них был паспорт Каторгиной и документы на машину, а цену они назначили всего полмиллиона рублей.

Во время одного из следственных экспериментов они признались, что не планировали покупать машину, а с самого начала хотели присвоить автомобиль, а девушку убить. Подруга Ксении рассказывала, что мошенники специально выманили ее из города: звонившая «покупательница» заявила, что она беременна и у нее токсикоз, поэтому и попросила Каторгину саму подъехать к месту просмотра автомобиля.

Не первое преступление

Обвиняемые в убийстве Каторгиной уже находились в федеральном розыске на момент совершения преступления. Заявление на них месяцем ранее в Копейске писала мать Меньшиковой Алла Бобняк. Женщина рассказывала изданию «Первый областной», что Ахметвалиев представился ей полицейским и сообщил, что ее дочь с супругом погибли.

Под предлогом опознания таксист вывез ее на садовый участок, где вся троица держала ее в наручниках, избивала битой и вымогала деньги. «Комсомольская правда» уточняет, что на участке были выкопаны две могилы, одну из которых Федорович предложил женщине выбрать для себя. Деньги же троице, как они объяснили Бобняк, были нужны, так как Меньшикова якобы была беременна.

«В машине Федорович бил меня кулаками. Потом пинал ногами раз пять-шесть и битой по телу раза три-четыре. Меньшикова заклеивала мне рот скотчем и била кастрюлей раза три-четыре», — рассказывала женщина.

Потом на садовый участок привезли и мужа Аллы Бобняк, отчима Меньшиковой. Его тоже избивали битой и угрожали ему пистолетом, а дочь, по словам пострадавшей, несколько раз зажигала газовую горелку по просьбе Федоровича и подносила ее к лицу матери. В итоге Бобняк пришлось написать расписку на 400 тысяч задним числом, чтобы ее перестали пытать.

Освободившись, женщина тут же пошла в полицию, но дочь со своими подельниками уже скрылась из города. Причем Бобняк уверена, что дочь на преступления подбил именно ее возлюбленный Федорович. До встречи с ним Екатерина уже была замужем и никаких странностей, жестоких или криминальных наклонностей за ней не замечали.

Тогда же выяснилось, что Ахметвалиев украл автомобиль, на котором работал в такси. Собственник тоже подавал на него заявление в правоохранительные органы. Однако в полиции сначала оттягивали срок объявления машины в розыск, а затем вовсе отказались искать пропавшее транспортное средство. После убийства Каторгиной эта информация всплыла, силовики обещали провести проверку.

Жертвы — женщины и старики

Алла Бобняк была не первым членом семьи, который пострадал от рук троицы. В январе 2020 года на Меньшикову и Федоровича завели еще одно уголовное дело — они едва не убили родного дедушку обвиняемой.

В августе, за месяц до нападения на мать и за два месяц до убийства Ксении Каторгиной, Федорович с Меньшиковой приехали в Копейск к Алле Бобняк. С ними был 10-месячный ребенок, девочка, которую Федорович называл их с Екатериной дочерью. Однако семья в это не верила — незадолго до развода с первым мужем Меньшикова на позднем сроке потеряла ребенка. Вторую беременность никто из родственников не видел и в то, что ее можно было скрыть, не верил.

Дед Меньшиковой был крайне недоволен тем, что внучка приехала пьяная, а с ребенком супруги обращались небрежно, даже едва не уронили его. Так что пожилой мужчина на повышенных тонах сказал им убираться из его дома. На следующий день супруги вернулись, якобы чтобы извиниться. Открывать пошел 80-летний дед Меньшиковой.

«Михаил достал из кармана ножницы, вложил их в руку Екатерины и сказал: „Ты же хотела извиниться, вот и извинись!“ После этих слов она ударила дедушку ножницами в живот», — рассказывала Бобняк.

После того, как пенсионера отправили в реанимацию, Бобняк написала заявление в полицию, супругов задержали, но уже на следующий день отпустили. Меньшикова и Федорович даже пришли навестить дедушку в больницу. Бобняк снова обращалась в полицию, говорила, что пара может быть опасна, но правоохранители ничего делать не стали, только обещали не допустить дальнейших преступлений.

«Я уверена, что если бы их сразу объявили в федеральный розыск, если бы их не отпустили после нападения на дедушку, то ее смерти бы не было», — сказала она.

Показания в суде

Первые заседания суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной были еще в начале декабря 2020 года. Тогда Меньшикова заявила, что признание из нее выбивали силой, жаловалась на психологическое и физическое давление в СИЗО. Но суд не нашел подтверждений ее словам, передавал портал E1.ru.

На суде все трое обвиняемых извинились перед матерью Ксении Каторгиной Риммой, но Федорович вел себя вызывающе. Он предложил женщине компенсацию в пять миллионов рублей и пожаловался на то, что его называют убийцей.

«Я сочувствую вам, я скорблю, разделяю вашу боль и утрату, я готов в это нелегкое время компенсировать семье хотя бы материально — пять миллионов рублей. Я готов дальше помогать, у меня у самого дети, а меня убийцей называют», — сказал он.

Когда же допрашивали остальных свидетелей — коллегу Ксении, мать, сестру и деда Екатерины Меньшиковой, перекупщика автомобилей, которому продали машину погибшей, и других, — Федорович, по данным корреспондентов E1.ru из суда, перебивал свидетелей, задавал вопросы и мешал процессу.

На заседании 17 марта 2021 года в суде объявили, что Ксения Каторгина погибла после 14 колото-резаных ранений в живот и грудь. После этого, по словам экспертов, она не могла ни двигаться, ни кричать. Кроме того, у девушки были разбиты голова, нос и губы. До Ксении напасть планировали еще на трех автовладельцев, но у двух первых машину было бы сложно перепродать, а третьим был мужчина, которого троица просто испугалась.

Адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Панов рассказывал о том, что обвиняемые все время пытались запутать следствие: давали противоречивые показания, затем меняли их, подстраиваясь под появлявшиеся у обвинения доказательства. Защитник также отмечал, что Меньшикова находится под сильным влиянием Федоровича, во всем ему подражает и слушается его.

«Он ей говорил: „Делай как я, повторяй за мной“. После этого она стала его полностью дублировать: заявлять отвод защитника, ходатайство о том, что с делом не ознакомлены. На суде он заявлял, что он опытный юрист, который уже отбывал наказание. Что ему все известно, что нужно делать и как делать. И что сговор никто не докажет и что он предмет брал в руки какой-то», — рассказал Панов.

Адвокат уверен, что все трое обвиняемых будут наказаны, так как следствие собрало неопровержимые доказательства. Однако решение по этому делу суд вынести еще не готов.