Обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной арестовали в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной на 1 месяц и 27 дней. Девушку нашли мертвой после того, как она поехала на встречу с потенциальными покупателями автомобиля.

Бывший коллега вероятного убийцы девушки на Audi рассказал о его доброте Подробнее

В рамках слушания обвиняемые Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова раскаялись в совершении преступления. На соответствующий вопрос представителей прессы они коротко ответили: «Да». При этом на другие вопросы они отвечать не захотели, пишет РИА «Новости».

Заседание по делу проходило 17 октября, в этот же день в суд передали материалы уголовного дела.

Ксения Каторгина планировала продать свою Audi Q5 и 10 октября поехала показать машину возможному покупателю. Девушка перестала выходить на связь и пропала. Только спустя пять дней тело жительницы Екатеринбурга удалось найти в одном из колодцев. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об убийстве и начали розыск преступников.

Сам автомобиль увидели в Челябинске у перекупщика, который заверил, что купил его у неких цыган.

Позже правоохранители задержали Марата Ахметвалиева и ранее судимого Михаила Федоровича с супругой Екатериной Меньшиковой. Во время допроса первый из них признался, что девушку убили именно из-за машины, причем преступление планировалось еще до встречи с ней. Следователи провели эксперимент, где Ахметвалиев показал, как происходило преступление.