Жительница Екатеринбурга пропала, пытаясь продать машину

В Екатеринбурге девушка пропала после того, как поехала продавать автомобиль. Последний раз ее видели 10 октября.

Как сообщил портал Е1.ru, вечером 10 октября 27-летняя Ксения Каторгина поехала на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5, с тех пор ее никто не видел. Пропавшую ищут полицейские, кинологи и волонтеры поисковых отрядов.

Причем автомобиль уже найден. Перекупщик из Челябинска приобрел его у «иностранцев», у которых при себе были паспорт пропавшей девушки и документы на транспортное средство. Цена Audi Q5 составила 500 тысяч рублей.

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«Помимо того, что были права, был еще и паспорт с собой, и была девушка на сделке, похожая на хозяйку машины. Поэтому тот, кто выкупал ее в Челябинске, и близко не подумал о криминале, для него это был обычный рабочий день. То, что это была не хозяйка, он понял, только когда вечером появилась информация о пропаже», — рассказал перекупщик.

Пропавшая девушка невысокого роста, у нее длинные светлые волосы, шрам на шее и татуировка на бедре. Была одета в бордовый плащ.