Убийца девушки на Урале украл машину не первый раз. Прокуратура проверит действия полиции

Один из подозреваемых убийц Ксении Каторгиной из Екатеринбурга уже занимался кражей автомобилей. Перед жестокой расправой над девушкой он забрал у одной из компаний машину, которую просили объявить в розыск, но полиция бездействовала. Теперь ситуацией займется прокуратура.

Опубликовано видео допроса предполагаемого убийцы девушки на Урале Подробнее

Как пишет Е1, подозреваемого в убийстве молодой девушки зовут Марат А. В сентябре он взял Volkswagen Polo в одной из челябинских коммерческих организаций. Автомобиль мужчине предоставили на правах аренды с возможностью выкупа, но водитель через какое-то время пропал.

«Он взял в аренду с выкупом наш автомобиль, однако не расплатился по договору и скрылся, фактически присвоив его», — рассказали в фирме.

По словам сотрудника, организация обратилась за помощью в полицию еще 10 сентября. Правоохранители заявили, что в течение 10 дней необходимо дождаться рассмотрения заявления, но затем срок продлили еще на месяц. В итоге дело попало в руки участкового Антона Гневнова, который так и не подал пропавший автомобиль в розыск. После этого заявители пожаловались на бездействие сотрудников полиции.

«По сообщениям СМИ нами организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщил Znak.com прокурор Челябинска Роман Самойлов.

Сейчас А. находится в полиции по подозрению в убийстве Ксении Каторгиной, которое он совершил с двумя подельниками. На допросе мужчина признался, что расправиться с жертвой они решили еще до встречи с ней, чтобы забрать машину.

Девушка 10 октября уехала показать потенциальному покупателю свой автомобиль Audi Q5. Больше с ней никто не мог связаться и начались поиски пропавшей. Жительницу Екатеринбурга нашли мертвой в одном из колодцев через пять дней. Автомобиль убитой оказался в Челябинске у перекупщика.