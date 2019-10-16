  • Убийца девушки на Урале украл машину не первый раз. Прокуратура проверит действия полиции

    16 октября 2019, 09:57

    Дарья Бунякова

    Один из подозреваемых убийц Ксении Каторгиной из Екатеринбурга уже занимался кражей автомобилей. Перед жестокой расправой над девушкой он забрал у одной из компаний машину, которую просили объявить в розыск, но полиция бездействовала. Теперь ситуацией займется прокуратура.
    Убийца девушки на Урале украл машину не первый раз. Прокуратура проверит действия полиции

    Опубликовано видео допроса предполагаемого убийцы девушки на Урале

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    Как пишет Е1, подозреваемого в убийстве молодой девушки зовут Марат А. В сентябре он взял Volkswagen Polo в одной из челябинских коммерческих организаций. Автомобиль мужчине предоставили на правах аренды с возможностью выкупа, но водитель через какое-то время пропал.

    «Он взял в аренду с выкупом наш автомобиль, однако не расплатился по договору и скрылся, фактически присвоив его», — рассказали в фирме.

    По словам сотрудника, организация обратилась за помощью в полицию еще 10 сентября. Правоохранители заявили, что в течение 10 дней необходимо дождаться рассмотрения заявления, но затем срок продлили еще на месяц. В итоге дело попало в руки участкового Антона Гневнова, который так и не подал пропавший автомобиль в розыск. После этого заявители пожаловались на бездействие сотрудников полиции.

    «По сообщениям СМИ нами организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщил Znak.com прокурор Челябинска Роман Самойлов.

    Сейчас А. находится в полиции по подозрению в убийстве Ксении Каторгиной, которое он совершил с двумя подельниками. На допросе мужчина признался, что расправиться с жертвой они решили еще до встречи с ней, чтобы забрать машину.

    Девушка 10 октября уехала показать потенциальному покупателю свой автомобиль Audi Q5. Больше с ней никто не мог связаться и начались поиски пропавшей. Жительницу Екатеринбурга нашли мертвой в одном из колодцев через пять дней. Автомобиль убитой оказался в Челябинске у перекупщика.