Следы крови в машине: пропавшую в Екатеринбурге девушку до сих пор не нашли

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала несколько дней назад. Она собиралась продать машину и отправилась на встречу с потенциальным покупателем. Больше ее никто не видел. Что известно о судьбе 27-летней девушки — в материале «360».

Каторгина уехала вечером 10 октября. Позже ее Audi Q5 нашли у перекупщика из Челябинска. Автомобиль он купил у «иностранцев» за 500 тысяч рублей. При себе у них были документы на транспортное средство и паспорт пропавшей екатеринбурженки. Более того, присутствовавшая на сделке девушка была внешне похожа на хозяйку иномарки. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Искать Ксению начали волонтеры, кинологи, спасатели и полиция. Они прочесали лесной массив под Екатеринбургом. Вечером воскресенья «Лиза Алерт» прекратила поиски, уточнил портал E1.ru. Как объяснили в отряде, добровольцы не участвуют в мероприятиях, которые связаны с криминалом, — таковы правила.

По словам двух источников, в Audi Q5, принадлежавшей Каторгиной, нашли кровь. Эксперты из Челябинска установили, что следы пытались замыть, но салон был весь в крови. Кому именно принадлежит кровь, пока не известно.

Подруга пропавшей рассказала, что с вопросом о покупке иномарки Ксении звонила какая-то девушка — якобы беременная. На встречу с ней, предположительно, и отправилась Каторгина.

«У нее токсикоз, попросила подъехать. Ксюша всегда сердобольно ко всем относится, видимо, вошла в положение и поехала. <…> Заманили. Она добрая и отзывчивая, вот и поехала», — рассказала знакомая девушки.

Жительница Екатеринбурга пропала, пытаясь продать машину Подробнее

Машину Ксения хотела продать, поскольку взяла ипотеку в строящемся доме. Она перестала снимать квартиру и жила вместе с бабушкой. В Каменске-Уральском у родителей Каторгиной осталась девятилетняя дочь. Молодая мама мечтала вместе с ней переехать в новую квартиру.

На Audi Q5 девушка заработала сама. Она получила два высших образования, работает менеджером по продажам, скоро должна была отправиться в Италию в командировку. Строила планы. По словам подруг, Ксения никогда бы не загуляла.

«У нас есть общий чат в WhatsApp. Мы буквально 24/7 на связи. <…> Когда узнали, что с утра она не вышла на работу, начали бить тревогу и заявили в полицию», — пояснила знакомая девушки.

Следственный комитет пока не дает комментариев по делу о поиске Ксении Каторгиной. В том числе неизвестно, есть ли шанс найти ее живой. В понедельник ее поиски продолжил отряд «Прорыв».